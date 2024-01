Els ossos de l’irlandès, de Teatre Nu, una comèdia negra a l’Ateneu

Publicitat

El Teatre Municipal Ateneu inicia la nova temporada de teatre, música i dansa amb el darrer espectacle de la companyia anoienca Teatre Nu. Després del seu èxit al festival Temporada Alta i al Teatre Akadèmia de Barcelona arriba a Igualada, Els ossos de l’irlandès, de Víctor Borràs i Gasch, codirector de Teatre Nu. Aquesta obra, sobre el fracàs de l’amistat, es podrà veure el diumenge 28 de gener, a les 6 de la tarda.

És una comèdia que s’emmiralla en les dramatúrgies que se centren en el món rural amb esperit de thriller nòrdic. El text va ser guardonat amb els premis Quim Masó 2022 i Frederic Roda 2022, a més de rebre el suport a la creació de la Sala Beckett el 2020.

L’obra, dirigida per Xavi Ricart és protagonitzada per Ernest Villegas, Ivan Benet i el capelladí Norbert Martínez. L’escenògrafa Anna Tantull converteix l’escenari en un magatzem on transcorre tota l’acció. La il·luminació és de Pep Barcons, l’espai sonor de Joan Camprodon, el vestuari de Núria Llunell i la producció de Teatre Nu.

A Els ossos de l’irlandès, l’acció se centra en un petit poble, que podria ser el nostre o qualsevol altre, un espai on la terra marca el dia a dia de la gent que hi viu.

El Llorenç ha demanat a l’Héctor i el Xevi de veure’s un moment. No els ha dit què vol. Però diu que és important. I deu ser-ho, perquè avui plou moltíssim i no ve de gust sortir de casa. Però no es pot esperar precisament perquè avui plou com fa anys que no plovia i, al poble, hi ha rieres disposades a desenterrar secrets que es creien oblidats. Els tres amics han volgut viure sense mirar enrere. Avui, però, quan creien que no ho haurien de fer més, s’hauran de tornar a embrutar les mans.

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € amb els seus descomptes habituals i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Cal recordar que durant la setmana de l’espectacle els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros i que encara es poden adquirir abonaments per a tota la temporada.

