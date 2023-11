“Els ossos de l’irlandès” de Teatre Nu s’estrena al Teatre Akadèmia

Publicitat

Després de l’èxit de l’estrena al Temporada Alta, “Els ossos de l’irlandès” arriba al Teatre Akadèmia de Barcelona on estarà en cartellera des d’avui 15 de novembre fins al 10 de desembre.

El text de l’espectacle “Els Ossos de l’irlandès” és obra de Víctor Borràs, codirector de Teatre Nu i va ser projecte guanyador del Premi Quim Masó 2022. Aquest estimulant text explora com desvelar secrets pot convertir els vincles personals en territoris hostils. Una comèdia negra, amarga i a vegades incòmoda en què tres amics s’encaren amb les seves misèries per recordar allò que creien oblidat.

“Els ossos de l’irlandès” està dirigida per Xavi Ricart i protagonitzada per Ernest Villegas, Ivan Benet i Norbert Martínez. Amics dins i fora de l’escenari que ens faran còmplices d’un secret inconfessable.

L’obra ens parla de l’amistat i ho fa centrant-se en el fracàs, en tot allò que les persones arrosseguem i que moltes vegades voldríem enterrar. Tot plegat configura una comèdia en català i ambientada en els paisatges rurals de la nostra terra.

Anna Tantull ha dissenyat una escenografia espectacular i immersiva, que converteix l’espai del teatre en un espectacular magatzem-garatge que inclourà el públic al bell mig de l’acció. La proposta compta amb Il·luminació de Pep Barcons, espai sonor de Joan Camprodon i vestuari de Núria Llunell.

Sinopsi

El Llorenç ha demanat a l’Hèctor i el Xevi de veure’s un moment. No els ha dit què vol. Però diu que és important. I deu ser-ho, perquè avui plou moltíssim i no ve de gust sortir de casa. Però no es pot esperar precisament perquè avui plou com fa anys que no plovia i, al poble, hi ha rieres disposades a desenterrar secrets que es creien oblidats.

Aquests vincles personals poden generar energies molt potents, però també ens poden conduir a territoris que només necessitem oblidar. En aquest espectacle encarem tres homes amb les seves misèries, tres ànimes amb les seves pors. I ho fem des de la comèdia més esbojarrada i alhora profunda.

