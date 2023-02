Els municipis més petits de l’Anoia tenen la possibilitat de disposar del servei de Bibliobús

El Consell Comarca de l’Anoia, a través de la Diputació de Barcelona, ha ofert la possibilitat de disposar del servei de bibliobús a petits ajuntaments de la comarca que no disposen d’aquest servei i que no tenen biblioteca. L’objectiu és donar suport perquè la cultura arribi a tots els municipis de la comarca.

Així, s’ha fet oferiment d’aquest servei a Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Sant Pere Sallavinera, Veciana, Montmaneu, Rubió, Argençola, Bellprat, Sta. Maria de Miralles, Orpí i La Pobla de Claramunt. Actualment, el projecte es troba en fase de valoració per part dels municipis.

El Bibliobús és un servei bibliotecari itinerant de la Diputació de Barcelona per a municipis entre 300 i 3.000 habitants que es presta en franges d’entre 2 i 3 hores, amb una freqüència setmanal o quinzenal. Té per objectiu garantir que els habitants de municipis petits tinguin accés al sistema públic de lectura, amb la mateixa qualitat que es dona a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Ara es vol donar un pas més i fer arribar la lectura pública a tots els municipis que no disposen d’aquest servei, amb la posada en funcionament de 2 nous vehicles de dimensions més reduïdes que els actuals bibliobusos, però amb tot l’equipament necessari.

El bibliobús ofereix els següents serveis dins dels criteris de qualitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals: préstec, informació i assessorament, personal bibliotecari, accés gratuït a internet i connexió wifi, suport a l’autoaprenentatge, sessions formatives sobre l’ús i els recursos del bibliobús, activitats culturals i de foment de la lectura i suport i assessorament als clubs de lectura.

El conseller de Cultura del Consell Comarcal de l’Anoia, Rafel Galván, ha explicat que “aquesta pot ser una molt bona oportunitat per als petits ajuntaments, que per les seves dimensions no poden disposar d’una biblioteca tradicional, i que no tenen per què renunciar a tenir accés a la cultura”.