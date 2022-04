Els Mossos d’Esquadra inicien un pla de patrullatge per combatre la sensació d’inseguretat

En els darrers mesos, el tema de la seguretat ciutadana a Igualada ha estat al centre del debat a la ciutat. Tant des dels grups de l’oposició com des de les associacions de comerciants es manifestava una sensació d’inseguretat que, amb dades dels Mossos d’Esquadra a la mà, no es reflectia.

Amb la intenció de conèixer de primera mà la veu dels veïns de tots els barris de la ciutat, la regidora de Governació de l’Ajuntament, Carlota Carner, acompanyada del sotscap de l’Àrea Bàsica Policial Anoia, Joan Maria Testagorda, han anunciat l’inici d’una campanya patrullatge de proximitat a Igualada amb la voluntat, ha explicat Carner, “d’aproximar aquest cos de seguretat a la ciutadania i amb l’objectiu de fomentar la interacció amb els veïns per copsar de primera mà les necessitats de cada barri”.

Després d’una reunió amb totes les associacions de veïns, des del cos de mossos d’Esquadra es va decidir incrementar el patrullatge a peu, no només el que s’havia realitzat per les zones comercials durant la campanya de Nadal, sinó que també s’estengués a la resta de carrers i barris de la ciutat.

L’objectiu d’aquest pla de patrullatge és, per una banda, augmentar la sensació de seguretat entre els ciutadans, amb la presència a peu de carrer d’agents dels mossos, i també poder detectar alguns dels delictes que no es denuncien.

El sotscap de l’Àrea Bàsica Policial Anoia, Joan Maria Testagorda, ha estat l’encarregat d’explicar les dues fases que tindrà l’aplicació d’aquest pla a la ciutat. Actualment s’està realitzant la primera fase que comporta la cerca d’Informació per identificar les principals necessitats de cada barri. Testagorda ha assegurat que es tracta “d’una mesura de proximitat per tenir una fotografia exacta de les necessitats de cada barri i poder actuar de forma personalitzada davant de cada situació”.

La segona fase serà la de donar resposta a les problemàtiques que es detectin des del patrullatge a peu o a partir de les converses amb els veïns. Aquestes respostes, ha explicat Testagorda, tenen tres actuacions policials possibles segons la casuística de cadascuna d’elles: la mediació, la sanció administrativa o la instrucció de diligències penals. Aquest pla, que ja s’ha començat a aplicar aquesta mateixa setmana, se suma a la tasca de la Policia Local d’Igualada com a mesura de reforç i de proximitat de les forces de seguretat de la ciutat d’Igualada amb la ciutadania.

Des del cos de mossos no han especificat quan de temps s’allargarà el pla, però sí que han comentat que per avaluar la seva eficàcia es valorarà si hi ha una reducció o augment dels delictes, sancions administratives, etc; i també es demanarà l’opinió dels veïns.