Els Moixiganguers tornen als assajos

A partir d’aquest dimecres, els Moixiganguers d’Igualada s’enfaixaran de nou i reprendran els assajos. Ho faran en grups reduïts, mascareta, presa de temperatura i un registre per fer seguiments en cas de contagi, tal com marquen les mesures de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, acollint-se al Pla de Represa de la Cultura Popular de la Generalitat.

Fa setmanes que els Moixiganguers es preparen pel retorn als assajos castellers a Les Cotxeres, amb un format adaptat a les necessitats sanitàries. Així, a banda de la canalla, que assajarà conjuntament, la colla s’ha organitzat en grups reduïts de castellers de posicions diverses, que durant una hora i un dia a la setmana faran proves i exercicis per recuperar la forma i les sensacions.

Les diades s’hauran d’esperar

El retorn als assajos era una notícia molt esperada per les colles, tot i que el món casteller encara està lluny de recuperar la plena normalitat. Després d’un any i tres mesos d’aturada per la pandèmia de la COVID-19, els assajos i les diades tal com les coneixem tardaran a arribar. Malgrat tot, les últimes setmanes, alguns ajuntaments han començat a preguntar dates per programar possibles actuacions aquest estiu.

L’última actuació castellera dels Moixiganguers va ser el febrer del 2020, a Montmaneu. De fet, els morats van ser dels pocs castells que es van veure l’any passat. La pandèmia va enganxar la colla igualadina en una temporada especialment il·lusionant, l’any del 25è aniversari, amb la intenció d’ampliar els castells de nou pisos i l’oportunitat de descarregar-los per primera vegada a la Festa Major d’Igualada i de nou al Concurs de Castells de Tarragona.

L’obligada aturada castellera ha forçat els Moixiganguers a ressituar-se i fer front a les noves circumstàncies. Tot i això, i amb la col·laboració de molts aficionats castellers, ha pogut tirar endavant totes les activitats socials que la situació sanitària permetia a cada moment, i al llarg dels darrers mesos ha fet presentacions literàries, concerts o un torneig esportiu