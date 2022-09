Els Moixiganguers d’Igualada igualen la millor actuació de la seva història

Els igualadins descarreguen el primer 3 de 9 amb folre des de 2019

La colla morada encarava un cap de setmana amb l’agenda plena, el dissabte actuaven a Reus, a la diada de la Misericòrdia, i el diumenge ho feien a Vilafranca per Sant Miquel.

La primera prova arribava la tarda de dissabte a la capital del Baix Camp, els Moixiganguers actuaven acompanyats dels Xiquets de Reus i Nens del Vendrell. Els igualadins van aconseguir aplegar més de dues-centes camises i això augurava una diada de màxims.

A la primera ronda, després del 4 de 8 dels locals, els morats van descarregar el tercer 5 de 8 de l’any. Un castell que suposava l’estructura de vuit pisos número 200 descarregada per la colla. Els del Vendrell van fer el 5 de 7.

La segona ronda va començar amb la torre de 7 dels avellanes. Un cop feta, arribava el moment més esperat de la jornada, els Moixiganguers començaven a tancar la soca del 3 de 9 amb folre. Minuts més tard, el completaven amb solvència després de treballar-lo en la descarregada. Era el primer castell de nou dels igualadins després de la pandèmia i demostrava la bona feina de la colla durant la represa. En acabat, Nens del Vendrell va descarregar el 4 de 7 amb agulla.

A tercera ronda Xiquets de Reus va fer el 7 de 7. Seguidament, els morats van descarregar la torre de 8 amb folre, igualant, així, la millor actuació de la seva història. Finalment, els vendrellencs van acabar amb un 4 de 7.

El diumenge, després de la ressaca emocional de la diada de la Misericòrdia, els Moixiganguers es desplaçaven fins a Vilafranca del Penedès on actuaven amb els verds a la diada de Sant Miquel.

Els Castellers de Vilafranca obrien la diada descarregant el 3 de 9 amb folre. En el seu torn, els igualadins descarregaven, per quarta vegada aquest any, el 5 de 8. A segona ronda, els verds completaven el 4 de 9 amb folre. Els morats feien el 3 de 8. Per tancar la diada els vilafranquins van descarregar elm 3 de 8 amb agulla i un pilar de 7 amb folre i els Moixiganguers, el 4 de 8.

En acabar, les dues colles van aprofitar per fer proves a plaça. Els igualadins van col·locar, per primera vegada, sisens al 4 de 9 amb folre que esperen descarregar abans d’acabar l’any. Un cop col·locats, però, l’estructura es va enfonsar.

La següent cita dels Moixiganguers serà el dia 2 d’octubre al concurs de castells de Tarragona. Una jornada històrica per la colla que, per primera vegada, està classificada pel concurs de diumenge. Els igualadins esperen omplir Tarragona de camises morades i, per això, fan una crida a la ciutat a apuntar-se a participarhi. Ho poden fer a través de la pàgina www.moixiganguers.cat/concurs.