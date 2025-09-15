Els Moixiganguers celebren la Diada Nacional de Catalunya als Hostalets de Pierola

El passat dimarts, 10 de setembre, els Moixiganguers van actuar, amb la Colla Jove de Sitges, als Hostalets de Pierola en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
La jornada va començar amb l’acte institucional en el qual les autoritats van fer un parlament i, en acabar, els igualadins van alçar dos pilars de quatre i els sitgetans un mentre s’hissava l’estelada i els grallers interpretaven Els Segadors.
Després d’això, les colles es van mobilitzar fins al davant de la Torre Sr. Enric, on va començar l’actuació. A primera ronda els morats van descarregar el cinc de set, un castell que ja han fet dues vegades de vuit aquesta temporada. La Colla Jove de Sitges va fer un quatre de sis amb agulla.
A segona ronda, els igualadins, que actuaven com a amfitrions, van descarregar la torre de set, un castell que pocs dies abans, a Vilanova del Camí, van fer més alt. Els sitgetans, al seu torn, van descarregar el 3d6a.
Finalment, a tercera ronda, els Moixiganguers van fer el quatre de set amb agulla, un castell que, com els altres dos, han fet de vuit aquest temporada, però en aquest cas només carregat. Els del Garraf van acabar amb un quatre de sis.
Per tancar l’actuació, els morats van fer tres pilars de quatre i els sitgetans dos. En acabar, les dues colles van participar a la xerrada ‘Creixement de les colles castelleres per mitjà de la rivalitat’.
La pròxima cita al calendari moixiganguer és a la Diada de Misericòrdia de Reus amb els Xiquets de Reus i els Castellers de Lleida.