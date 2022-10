Els Moixiganguers celebraran la Diada de la Capital de la Cultura Catalana amb una actuació castellera conjuntament amb els Castellers de Vilafranca, guanyadors del Concurs de Castells de Tarragona la setmana passada i els Castellers de Sant Cugat, una de les colles que més relació han tingut amb la colla local. Serà aquest dissabte, 15 d’octubre, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.

Després de la gran actuació al Concurs de Castells de Tarragona, on van obtenir la sisena posició, la millor aconseguida fins al moment, els morats tornen a la plaça de l’Ajuntament amb una actuació de màxims. Fan una crida a la participació dels assajos especials que tindran avui divendres a les 21:30 h.

Un cop finalitzada l’actuació, la diada continuarà al pati del Museu de la Pell, a les 21:30 h, on hi haurà el concert de gralles Quatre Vents, a les 23:30 h el concert del grup de versions Vizuri i per acabar, festa amb DJ 3 de Pego a la 1:30 h. Tota la diada és oberta a la ciutat i l’entrada és lliure.

Aquesta activitat es desenvolupa en el marc de la Capital de la Cultura Catalana que ostenta Igualada. Resultat del procés participatiu ciutadà que es va tenir lloc l’any passat, on les entitats culturals de la ciutat podien presentar propostes, que van ser votades per la ciutadania i les resultants s’estan duent a terme aquest any.