Els Moixiganguers brillen a Sant Guim de Freixenet

Aquest passat dissabte es va celebrar, per primera vegada, la diada del Sindicat Modernista de Sant Guim de Freixenet amb l’objectiu de donar valor al patrimoni arquitectònic del territori. L’actuació va reunir dins de l’edifici del Sindicat als Moixiganguers d’Igualada i als Castellers de Berga.

Després de tres pilars de quatre, els morats van descarregar, per quart cop aquesta temporada, el quatre de vuit. Un castell que han demostrat que dominen més després de fer-lo a totes les actuacions de l’any. Els berguedans, per la seva banda, van fer el tres de set.

A la segona ronda va arribar el plat fort, els Moixiganguers van descarregar la torre de vuit amb folre, un castell que van estrenar a la Diada de les Cotxeres i que aquest cop van haver de treballar una mica més. D’aquesta manera evidenciaven el seu bon moment de forma i la gran feina que fan als assajos. Després de la torre, els Castellers de Berga van assolir el quatre de sis amb agulla.

La tercera ronda va començar amb un set de set dels igualadins, un castell que l’any anterior van estrenar de vuit pisos i que esperen revalidar aquesta temporada. Seguidament, els blaus varen descarregar el quatre de sis.

Finalment, va arribar el torn de la ronda de pilars on, tant els morats com els Castellers de Berga, van descarregar el pilar de cinc. En el cas d’aquests últim ho varen fer per primera vegada aquesta temporada.

Per tancar l’actuació, els Moixiganguers van fer tres pilars de quatre simultàniament amb un dels berguedans. En acabar, l’organització va oferir picapica als castellers i, en acabar, un sopar de germanor.

La propera cita dels morats és el diumenge 23 d’abril que, coincidint amb Sant Jordi, la colla celebrarà el seu 28è aniversari a les 12 del migdia a la plaça Pius XII.