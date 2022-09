Els Moixiganguers animen a tots els anoiencs a participar amb ells al Concurs de Castells

Els Moixiganguers d’Igualada fan una crida als igualadins i anoiencs perquè participin al Concurs de Castells de Tarragona el proper diumenge 2 d’octubre. La colla ha convidat a tots els aficionats en general a participar-hi amb ells.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha felicitat als Moixiganguers per participar un any més al concurs de castells de Tarragona, aquest any en diumenge, el dia “més important i en el què hi participen les colles més importants del nostre país i amb més bons resultats de la temporada”. Castells ha obert la crida a tota la comarca de l’Anoia i ha animat a tothom a fer suport als Moxiganguers, per aconseguir que “la ciutat i la comarca sigui a Tarragona al costat dels morats en un espectacle d’alegria, colors i ple de gent amb ganes de fer Castells”. Castells ha dit que el suport dels igualadins als Moixiganguers el proper diumenge 2 d’octubre ajudarà “a fer grans els castells dels Moixiganguers i a fer gran la ciutat d’Igualada”.

En el seu torn, el President de la colla, Oriol Solà, ha demanat “que el proper 2 d’octubre tothom es posi la camisa morada i que cap quedi a l’armari”. Per la colla, ha explicat, poder participar en el concurs en la diada de diumenge, representa “un gran mèrit que entomem amb molta il·lusió i que s’ha aconseguit per mèrits propis, després de 28 anys sentim un gran orgull de ser a la plaça en diumenge”. Solà ha demanat que sigui la ciutat la que acompanyi als Moixiganguers al concurs i ha ampliat la crida a la participació a les entitats, clubs esportius i a la gent que li agraden els castells de tota la comarca.

El Cap de Colla dels Moixiganguers, Jordi Moreno, ha animat a tothom a assistir al Concurs i a participar, també dels assajos que es fan aquest mes de setembre: cada dimecres a les 20h i cada divendres a les 21.30h. Moreno ha dit que “és indispensable el suport i la participació d’igualadins i anoiencs en els assajos i també en el concurs, hem d’arribar a ser, com a mínim, els 500 que vam ser en l’últim concurs”. Diumenge a 2/4 de 7 del matí sortiran els autobusos. Tothom tindrà una samarreta de la colla i participarà en un dinar

popular a la tornada.

Totes aquelles persones que vulguin inscriure’s ho poden fer al web moixiganguers.cat/concurs o en els assajos previs que la colla fa cada dimecres i divendres a Les Cotxeres.