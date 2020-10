Els ingressats per coronavirus a Igualada es tornen a doblar

Ja va passar la setmana passada i es torna a repetir aquesta. Els ingressat per coronavirus a l’Hospital Universitari d’Igualada s’han tornat a doblar. Així doncs, entre el 7 d’octubre i el 13 es va passar de tenir 6 ingressats a 13, i aquest dimecres s’ha arribat als 27 ingressats. Així, segueix la tendència d’augments de casos de coronavirus que han de ser ingressats al centre igualadí, que ara mateix disposa de 36 llits lliures. “Malgrat això, la situació de pre-tensió és evident”, ha comentat en roda de premsa aquest migdia l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.Això, sí, a la UCI segueix sense haver-hi cap llit lliure i des de l’Hospital avisen que el 30% dels llits de la Unitat de Cures Intensives ja es destinen a casos de coronavirus, en concret, 3 dels 10 llit disponibles.

Segons dades del mateix hospital igualadí, en l’última setmana han mort dues persones per coronavirus al centre.

L’alcalde ha insistit que “l’única manera d’ajudar els nostres sanitaris, el personal de

l’Hospital, però també de l’atenció primària, és complir totes les mesures de seguretat,

sobretot en aquests brots familiars, que es produeixen per la inconsciència de la gent

en celebrar trobades familiars que no es poden celebrar”

Les dades a Igualada “milloren però no son bones”

L’evolució, aquests darrers dies de les dades sanitàries a Igualada ha estat positiva.

Així ho ha explicat en roda de premsa l’alcalde, Marc Castells, que ha precisat que fa dos dies el risc de rebrot a la ciutat era de 485 punts i aquest dimecres era de 335. “És una bona notícia, però no ens podem relaxar, perquè és a partir de 100 punts, que ens hem de

preocupar i, per tant, estem encara en una situació que no és gens bona, malgrat que estem molt millor que la mitjana de Catalunya, que és de 541 punts”. En la mateixa

línia, el risc de transmissió, que dilluns era d’1,85 punts, aquest dimecres era d’1,27 (1,38 a Catalunya), “però cal tenir en compte que qualsevol escenari per sobre d’1 és dolent; per tant, hem d’estar molt amatents, no ens podem relaxar”. L’alcalde ha resumit la situació dient que “les dades milloren, però no són bones”.