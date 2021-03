Els impulsors de Can Morera, sorpresos del resultat del procés participatiu

L’empresa Adequa, promotora del D-hub Òdena a Can Morera, s’ha mostrat sorpresa davant les conclusions del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) recentment presentades. El resultat preliminar anunciat dimarts sobre el procés de participació ciutadana exclou els terrenys de Can Morera, àmbit conegut com Plataforma Ferroviària Nord. L’empresa promotora es mostra convençuda que hi ha d’haver un error ja que, diuen, “la iniciativa de buscar uns terrenys d’aquestes característiques per ubicar-hi indústria de grans dimensions, amb valor afegit, va venir del propi govern de la Generalitat de Catalunya”. Tot i això, des d’Adequa asseguren que cal tenir en compte que el PDU forma part d’un procés més llarg i confien que “es tinguin presents totes les necessitats del territori i reivindica que totes les iniciatives tinguin igualtat d’oportunitats, ja siguin públiques o privades”.

“Can Morera és l’únic indret que reuneix tots els requisits per albergar un projecte de futur amb grans beneficis socials i econòmics per a la Conca d’Òdena, una aposta estratègica i ambiciosa i l’alternativa real per millorar la competitivitat del territori”, asseguren els propietaris de Can Morera.

Pepe Singla, cap d’inversions de la companyia i impulsor del D-hub Òdena, destaca que “aquest és un projecte compatible i inclusiu que acollirà indústria tecnològica al nostre país”. Singla recorda que la idea de captar indústria d’aquest sector ha estat precisament introduïda per Adequa com a impulsora del projecte, tant prèviament a l’inici de la redacció del PDU com fins i tot dins el propi procés participatiu ara finalitzat. “Semblaria molt estrany i contradictori que els principals introductors del tema ara quedin exclosos del procés, sobretot tenint en compte els objectius d’aquest PDU i la voluntat expressada per la Generalitat de Catalunya en nombroses ocasions d’ubicar indústria de grans dimensions a la conca d’Òdena”.