Els igualadins sumen la dotzena victòria de la lliga EBA

Inici de partit amb un CB Martorell molt vertical, dur en defensa i amb molt d’encert de cara a cistella. Tot i que el CB igualada ha aguantat la primera embestida, els locals han anat obrint escletxa al marcador, rematat amb un parcial a finals del quart que ha acabat amb avantatge local per 22-13

El segon quart començava amb un Martorell superant els 10 punts d’avantatge però que els igualadins han anat escurçant, tot i que els del Baix Llobregat nord no es deixaven sorprendre. Anava avançant el quart i els CB Igualada s’acostava cada vegada més fins a situar-se a només un punt, 36-35 per tancar la primer part finalment amb un 38-35 que deixava el partit obert.

El tercer quart començava amb l’equip de l’Anoia decidit a donar la volta al marcador i ho faria amb un parcial inicial de 0-6 en un minut però que seria respost per l’equip local amb un 8-0 que els donava ales per seguir amb el seu pla de partit. Amb un CB Igualada que no era capaç de trobar sensacions, el CB Martorell aconseguiria la seva màxima diferència a favor en tot el partit, 12 punts i un 57-45. Seria llavors que els igualadins canviarien el xip i a base de bona defensa i encert de cara a cistella deixarien el quart empatat amb un parcial de 2-11 i de nou quedant només 3 a sota per 59-56.

Aquest bon tarannà defensiu igualadí seria la tònica de l’últim quart, on un gran parcial de 0-10 de l’equip entrenat per Víctor Belenguer obriria una escletxa de 7 punts per 63-70. A partir d’aquí, el CB Igualada faria valdre la seva veterania per dominar els tempos del partit, tot i que els martorellencs es posarien de nou només 2 punts per sota, 68-70. Però el CB Igualada, amb encert i saber fer en defensaria tancaria la dotzena victòria a camp del CB Martorell.

Aquest proper dissabte 2 de març el CB Igualada rebrà al CB Octavus d’Utebo, equip de s’està jugant la permanència i que vindrà a Igualada a lluitar cada minut.

