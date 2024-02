Els igualadins cauen a casa els bisbalencs en un duel molt ajustat

Publicitat

Inici trepidant dels dos equips, als dos minuts els igualadins ja manaven 5-10, però als pocs segons els locals empatarien. Després d’això, gairebé 4 minuts sense anotar per part dels dos conjunts i breus avantatge local que seria recuperat i superat per el CBI fins el 14-21, els empordanesos apretarien per situar el marcador al final del quart 16-21.

El segon quart viuria la igualtat en el partit, amb un locals volent retallar diferències i uns visitants que aconseguien mantenir distàncies. El partit s’empataria 33-33 a falta de 36 segons, però bones accions igualadines permetien a l’equip de Víctor Belenguer anar al descans per davant de nou, 33-36.

Seria al tercer quart on es veuria el nivell del Bisbal Bàsquet, que a base de triples i bones accions defensives sumar a un CB Igualada amb molt desencert s’escaparia en el marcador 48-38. La ratxa seria frenada per l’equip igualadí, que es aconseguia posar-se a només 5 punts del seu rival, però de nou, la qualitat dels bisbalencs els dispararia fins als 14 punts, eixugats amb un triple final des de més de 10 metres per deixar el marcador 63-52.

L’últim quart ens oferiria una batalla de tu a tu entre dos equips que volien la victòria. Un bon parcial igualadí deixaria el marcador 66-60, i en moments on cap dels dos equips aconseguia convertir les seves oportunitats el marcador es mouria a 68-63 i 70-65 a falta de 2:30 per finalitzar el partit, però un parcial de 7-2 local segellava la victòria pels locals.

Aquest proper dissabte 17 de febrer el Club Bàsquet Igualada rep al CB Valls, tercer classificat de la lliga i que de ben segur posarà les coses molt difícils als igualadins.

