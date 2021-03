Els Hostalets de Pierola vota “SÍ” a l’ampliació de l’abocador

Els veïns dels Hostalets de Pierola s’han decantat clarament a favor de l’ampliació de l’abocador de Can Mata, en la consulta popular que s’ha celebrat avui en el municipi. El veïnat havia de respondre a la pregunta “Estàs d’acord que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola aprovi inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament que ha de permetre ampliar el Dipòsit Controlat de Can Mata?”, i el resultat ha estat favorable.

El “SÍ” ha obtingut 659 vots, amb el 58%, mentre que el “NO” ha estat del 42%, amb 467 vots.

La participació ha estat del 44,84%, amb un total de 1.134 paperetes. En total, tenien dret a votar 2.529 persones.

Cens, participació i resultats per meses:

Auditori Cal Figueres A: 973 (478) 274 Sí / 197 No / 3 vots blanc / 4 nuls

Auditori Cal Figueres B: 866 (415) 242 Sí / 173 No

Serra Alta C: 690 (241) 143 Sí / 97 No / 1 vot blanc

Sí: 659 (58%)

No: 467 (42%)

Total cens: 2.529

Participació: 1.134 (44,84%)