Els historiadors Pol Dalmau i Martín Rodrigo protagonitzen el darrer Diàlegs Capitals

Al Teatre de l’Ateneu ha tingut lloc la darrera conversa del cicle de pensament Diàlegs Capitals. Els historiadors Pol Dalmau i Martín Rodrigo s’han trobat per parlar sobre la participació catalana en el tràfic d’esclaus, un tema que fins ara ha estat tabú i que cada vegada més es va posant en l’actualitat. Els historiadors ens avancen que el programa de TV3 Sense Ficció en dedicarà un episodi.

Pol Dalmau i Martín Rodrigo posen en context i expliquen diferents aspectes sobre el colonialisme i el paper dels catalans en l’esclavatge sobretot a partir del segle XIX. Pol Dalmau: “Els catalans arriben tard en el tràfic d’esclaus, en un moment on ja estava prohibit a Anglaterra. Va ser en el boom de la industrialització.”

Martín Rodrigo: “Hem de parlar de persones esclavitzades i no d’esclaus. Una persona lliure se la capturava i se l’esclavitzava.”

Un debat molt interessant que ha posat en relleu la participació catalana en aquest fet, i com això va repercutir en la riquesa, acumulació de capitals i la industrialització. Per acabar ha quedat a l’aire la pregunta “què en fem d’aquest passat esclavista a Catalunya?”. És un fet històric que no se’n parla als llibres de text ni tampoc als museus.

Diàlegs Capitals és el cicle de pensament que s’ha organitzat amb motiu de la capital de la cultura catalana, uns diàlegs que conviden a reflexionar entorn dels reptes del segle XXI, explorar diferents àmbits del pensament i la cultura contemporània. Amb una bona acollida per part del públic, durant el 2022, han tingut lloc un cop al mes i s’han abordat temes d’actualitat a través d’un diàleg entre experts locals i pensadors d’àmbit nacional.

S’ha parlat de cultura i pensament des de diferents punts de vista com l’arquitectura, l’arqueologia, la història, la gastronomia, la cultura popular, les arts escèniques, les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, també des d’una perspectiva mediambiental i el col·lapse ecològic, la literatura i la música. El cicle ha comptat amb igualadins compromesos amb la cultura com les actrius Diana Gómez i Adriana Fuertes, el músic Carles Viarnés, el xef David Andrés, l’escriptor Arià Paco, l’arqueòloga Jordina Sales-Carbonell i també experts com són l’antropòleg Manuel Delgado, la pianista Clara Peya i l’arquitecta Carme Pinós, entre d’altres.

Tots els Diàlegs Capitals han estat enregistrats en format podcast i es poden escoltar al web www.igualadaccc2022.cat.