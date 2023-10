Els grups municipals d’Òdena acorden defensar-se davant l’impacte dels parcs fotovoltaics

El ple de l’Ajuntament d’Òdena va aprovar per unanimitat, el passat dijous 6 d’octubre, una sèrie d’acords per tal d’aturar la tramitació de les llicències dels parcs solars i les seves línies d’evacuació, aprovades per la Generalitat de Catalunya el passat mes d’agost.

Els tres grups municipals, Fem Òdena, Òdena Progrés i Òdena a Fons, van consensuar una sèrie d’acords per treballar plegats posant per davant la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Òdena, i la preservació del medi natural i el món rural amb les màximes garanties. El consistori està a favor de les energies renovables, però no està d’acord amb la manera com han estat projectats i aprovats els projectes.

Els acords aprovats estableixen instar a la Generalitat de Catalunya a atendre favorablement els recursos administratius interposats per l’Ajuntament d’Òdena, durant el tràmit d’aprovació dels parcs solars. Amb ells, el govern municipal també es compromet a establir les accions i els mitjans materials per elaborar una defensa judicial en totes les instàncies possibles, fins i tot les internacionals, si fossin necessàries.

Durant el ple, també es va aprovar inicialment la modificació del Pla General d’Ordenació d’Òdena per a la inclusió de dos articles relatius a la regulació dels parcs eòlics i plantes solars. En aquest aspecte, s’ordena la seva possible ubicació, les distàncies a masies i elements d’interès, el soterrament de totes les línies elèctriques i estableix la suspensió de llicències que es posin a tramitació dels parcs i les seves línies d’evacuació que afecten al nostre municipi durant un any.

Amb relació a la presumpta vulneració de drets i falta de responsabilitat dels directors que han permès l’aprovació dels tràmits, s’acorda la denúncia a la Síndica de Greuges de tot el succeït en la tramitació. El Consistori considera que no s’ha atès a les condicions demanades i que s’ha posat en mans d’una empresa privada la resposta a les al·legacions dels ciutadans.

Finalment, l’acord determina informar de les decisions preses a la Generalitat de Catalunya i als Departaments de Territori i Acció Climàtica; a la Mesa i Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya; al Consell Comarcal de l’Anoia i als Ajuntaments de la Comarca de l’Anoia i també informar a la població a través dels canals d’informació ciutadana, com són els mitjans de comunicació, pàgina web municipal i xarxes socials.