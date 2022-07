Els globus tornen a omplir el cel amb el primer vol de l’European Ballon Festival

Un vol simultani amb trenta-cinc globus aerostàtics ha donat aquest matí el tret de sortida de la 26ena edició de l’European Balloon Festival, el festival de globus més gran de l’Estat espanyol, que se celebra a Igualada. Els globus que es podran veure al cel de l’Anoia des d’avui i fins diumenge provenen de països com Egipte, Turquia, Argentina, Letònia, Anglaterra, Suïssa, França, Portugal, Mònaco, Itàlia i de diversos punts de l’Estat espanyol com Galícia, Castella la Manxa i Aragó, a més d’una vintena de catalans que fan d’amfitrions.

Les condicions meteorològiques no han estat del tot favorables, motiu pel qual el vol ha sigut curt i no ha permès volar als globus més grans. “Avui tenim unes condicions límit per volar en globus”, relatava Àngel Aguirre, un dels pilots. La direcció del vent ha dut els globus cap al sud-est de la Conca d’Òdena. Els passatgers avui han estat més d’una vintena de periodistes de mitjans nacionals i internacionals acreditats per cobrir el vol simultani de globus més gran del sud d’Europa. Una de les novetats del festival que s’ha presentat aquest matí ha estat la cistella de gran capacitat fabricada per l’empresa igualadina Ultramagic Balloons, amb 28 places per a viatgers, a més del pilot. Els assistents han pogut veure l’enlairament d’una d’aquestes cistelles en un vol captiu.

A més d’una espectacular exhibició de color al cel, el festival europeu de globus és també una competició esportiva per als pilots participants. En la prova d’aquest matí, però, les condicions meteorològiques han fet que cap pilot hagi aconseguit puntuar.

El regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha celebrat que enguany es pugui recuperar la “plena normalitat” del certamen i ha afirmat que el festival “és un referent no només al país, sinó a tot el sud d’Europa”. Vives també ha posat en valor que l’European Balloon Festival no s’hagi aturat mai malgrat la pandèmia, tot i que les anteriors edicions se celebressin en format reduït.

Després de dos anys celebrant el festival en format reduït a causa de la pandèmia, enguany es recupera la programació completa de tots els vols matinals i de tarda. Els vols simultanis i la competició esportiva, doncs, continuen aquesta tarda al Parc Central d’Igualada a les 19.30h i s’allargaran fins diumenge