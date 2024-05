Els Gegants de Xauxa triomfen a Locarno

La ciutat de Locarno de Suïssa ha estat l'escenari d'una celebració única amb la cercavila dels gegants de Xauxa al Castell Visconteo. L'esdeveniment ha captivat el públic local i els visitants, destacant la majestuositat i tradició dels Gegants igualadins

El diumenge 18 de maig, la colla gegantera del barri de Xauxa d’Igualada va ser la gran protagonista d’un esdeveniment cultural a Locarno: “la Sfilata dei Giganti”. La seva presència va ser l’atractiu principal d’aquesta celebració organitzada per la Ciutat de Locarno i la Delegació del Govern Català a Suïssa, on els gegants centenaris van captivar el públic suís.



Els gegants igualadins van desfilar pel centre de Locarno, iniciant la seva cercavila al llac Maggiore, des del passeig Largo Zorzi i recorrent els carrers principals fins a la pintoresca Piazza Grande, per arribar finalment al famós Castell Visconteo, projectat per Leonardo Da Vinci. Aquest emblemàtic castell va acollir una jornada gegantera sense precedents. Acompanyats en tot moment pels músics dels gegants de Vilassar de Dalt, els gegants Ignasi i Rosseta van captivar centenars de persones assistents, oferint una representació vibrant de la tradició dels gegants a Catalunya.



Els suïssos van quedar admirats per la història dels gegants de Xauxa i per la dedicació i entusiasme dels portadors, que van captar l’atenció d’un públic encuriosit pel seu calçat: la popular espardenya catalana de setvetes.



A la tarda, es van dur a terme diverses activitats complementàries que van enriquir la jornada. El taller creatiu per a famílies “Anche io sono un gigante”, (Jo també sóc un gegant) va permetre a una trentena de nens i nenes confeccionar el seu propi barret del gegant de Xauxa. Posteriorment, la conferència “Il gigante nell’immaginario medievale” (El gegant en l’imaginari medieval), a càrrec del Dr. Roberto Biolzi de la Universitat de Lausana, va oferir una perspectiva històrica fascinant sobre la figura dels gegants. La pluja de la tarda va impedir la cercavila de retorn dels gegants des del Castell fins a Largo Zorzi.

Durant la recepció institucional, la regidora d’Afers Socials, Joventut i Cultura de l’Ajuntament de Locarno, la Sra. Nancy Lunghi, va destacar la importància d’aquests intercanvis culturals: “La Sfilata dei Giganti ha estat un pont entre les nostres comunitats.



Hem pogut gaudir d’una tradició rica i emocionant que enforteix els llaços entre Locarno i Igualada.” Lunghi va obsequiar a la colla amb productes gastronòmics de la regió de Ticino i un llibre de les prestigioses obres d’art contemporani que es guarden al Castell.



Per la seva part, Toni Canals, en representació de l’Associació de Veïns del barri de Xauxa d’Igualada, també va adreçar unes paraules i va expressar la seva satisfacció per haver participat en aquest esdeveniment: “És un honor immens per a nosaltres portar aquesta tradició tan arrelada a la nostra ciutat a Locarno. Hem sentit l’afecte i la calor de la gent en cada pas que fèiem.” Canals, acompanyat pel cap de colla Agustí Pelfort, va obsequiar la ciutat amb una representació en miniatura dels gegants de Catalunya.

El Delegat del Govern de la Generalitat a Suïssa, el Sr. Gabriel Boichat, també va estar present a l’esdeveniment i va subratllar l’èxit de la iniciativa: “Aquest tipus d’esdeveniments són fonamentals per promocionar la nostra cultura i tradicions a l’estranger. Estem molt orgullosos del paper que han jugat els Gegants de Xauxa a Locarno.”



Per cortesia de l’Ajuntament d’Igualada, La colla va fer arribar al director de serveis culturals de la Ciutat de Locarno, Sébastien Peter, diferents llibres que mostren la cultura i les tradicions igualadines. També es va obsequiar a la delegació del Govern Català amb un magnífic llibre de la Mostra de teatre d’Igualada.

La Sfilata dei Giganti al Castello Visconteo ha estat àmpliament coberta per la premsa suïssa. Diaris com La Regione, Le Matin, i 24 Heures han dedicat articles a l’esdeveniment, ressaltant l’èxit i la gran afluència de públic. També la premsa local del cantó de Ticino, Il Corriere del Ticino i Il Grigioni Italiano, han destacat la participació dels Gegants catalans, subratllant l’entusiasme que han generat entre els habitants de Locarno.



Aquest intercanvi cultural ha posat en relleu la riquesa de les tradicions igualadines i ha establert un precedent per a futures col·laboracions entre ambdues ciutats, consolidant l’amistat i la comprensió mútua a través de la cultura popular.