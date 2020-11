Els ferrocarrils inauguren els “trens del silenci”

Aquest dilluns ha començat l’operatiu per senyalitzar els vehicles de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que començaran a circular identificats com a Tren del Silenci, una iniciativa amb la qual es fomentarà el silenci entre les persones usuàries mentre duri el viatge. Per tant, els trens que fan el recorregut R6, la línia Llobregat-Anoia, també aniran amb aquests senyalització especial.

Aquesta recomanació pretén apel·lar a la solidaritat de tots els viatgers i fer que es comprometin a respectar amb civisme la resta d’usuaris en el marc de les actuals recomanacions de l’ATM: viatjar amb la mascareta ben posada en tot moment (i per tant, no menjar i no beure durant els trajectes) i minimitzar la interacció social, evitant parlar durant els viatges.

El Tren del Silenci aporta factors positius al viatge: les persones que viatgin en aquest espai podran aprofitar per llegir, estudiar o treballar.

Als usuaris també se’ls demana la seva col·laboració i compromís en altres aspectes com dur els dispositius mòbils en silenci, evitar mantenir converses telefòniques i, en el cas d’escoltar música o fer servir algun dispositiu electrònic, utilitzar auriculars i abaixar el volum.