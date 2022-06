“Els estudiants acaben la carrera amb molta il·lusió, les empreses no haurien de frustrar les seves expectatives”

Entrevista a Carles Capdevila, delegat del Rector al Campus UdL-Igualada

Des de 2018 Igualada és una ciutat universitària que ofereix cada any la possibilitat d’estudiar graus d’Enginyeria, de Salut i d’Economies. En els pròxims mesos, estrenarà un nou Campus de la Salut i un nou Grau en Enginyeria Informàtica. Parlem amb Carles Capdevila, delegat del Rector al Campus UdL-Igualada.

Quina és la seva tasca com a delegat del Rector al Campus?

A Igualada tenim diferents Facultats que pertanyen a la Universitat de Lleida. La meva tasca és coordinar i potenciar tots aquests espais que hi ha a aquesta ciutat. Una de les tasques més importants és la comunicació per donar a conèixer aquests campus, relativament nou tant al territori com a Lleida, i més enllà.

S’han obert les inscripcions per al curs vinent, quines expectatives hi ha?

Pensem omplir la majoria de línies de tots els graus que oferim. ADE i els graus de salut s’omplen cada any, a més estrenem un nou Grau en Enginyeria Informàtica amb moltes esperances. És cert, però, que, en canvi, l’Enginyeria Química té molta oferta a Catalunya, i costa una mica més d’omplir places a Igualada. Pel curs vinent, tindrem uns 600 alumnes, i cada any van entrant més.

Estreneu el grau en Enginyeria Informàtica, per què aquesta modalitat?

Igualada té una associació informàtica molt activa que es TIC Anoia, i el sector informàtic de la ciutat d’ençà que la Universitat de Lleida va arribar aquí ens demanaven que fessin aquest grau perquè hi ha una gran demanda de professionals d’aquest sector.

Impartir un Grau no només depèn de la universitat o de la demanda, s’ha de servir un procés en el qual intervenen molts passos, com ara el vistiplau de la Generalitat. A Lleida aquest grau ja fa anys que funciona, per tant, s’afegeix un grup més que en comptes d’estudiar allà, ho farà al Campus igualadí.

Oferiu un Màster en Enginyeria del Cuir, l’únic a Europa…

Amb el tipus de fabricació i la importància del cuir a la ciutat d’Igualada era molt important tenir un Màster com aquest, tot i que curiosament, tenim més alumnes de l’estranger que no pas del país. S’ofereixen quinze places i estan completes tots els cursos, i és una referència europea en l’ensenyament professional de l’enginyeria del curtits.

Aprofito per fer una crida al sector del cuir del territori perquè apostin per la formació dels seus professionals, i aquest màster és una bona oportunitat.

De cara al futur, quins projectes planteja el Campus UdL?

Ara mateix el Campus d’Igualada ofereix cinc graus, dos dobles i un màster. L’objectiu principal és consolidar les titulacions que tenim, i de moment no pensem a ampliar amb noves titulacions, ara bé no tanquen portes a obrir més places, com el Grau d’Infermeria que aquest curs tindrà dos grups diferents amb unes 80 places, i possiblement també ampliarem places del Doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia.

Pel que fa a les nostres instal·lacions, ben aviat podrem gaudir d’un nou Campus de Salut situat al Passeig Verdaguer, que serà un espai meravellós i modern i equipat per aules, laboratoris, biblioteques i les últimes tecnologies. Es troba al costat del 4DHealth, un Centre de Simulació molt potent, i estarà connectat físicament per passadissos o ascensors per facilitar l’accés. Aquesta unió entre la UdL i 4DHealth, farà dels estudis de Salut a Igualada un referent a tota Catalunya.

Per què els alumnes de la comarca s’haurien de quedar a estudiar als campus d’Igualada?

Perquè som un campus fantàstic! (riu). La Universitat de Lleida és una bona universitat, i no ho diem nosaltres, ho diuen els rànquings. Per exemple, l’IMPAC Ranking mesura l’impacte social de gairebé mil universitats d’arreu del món, pel que fa a la docència, segons aquest estudi, la UdL ocupa la 16a posició del món, i la segona en l’àmbit català.

Quan un estudiant decideix formar part de la UdL, formarà part d’una bona universitat i fa una bona elecció per a la seva formació.

Pel que fa a temes més específics, tots els alumnes, tenen pràctiques obligatòries en empreses del sector, i això és molt important perquè cada any molts alumnes es queda a treballar un cop finalitza el període de pràctiques.

També oferim tres graus que poden ser dobles titulacions internacionals. Cursant Enginyeria Química, ADE i en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, l’estudiant pot fer un curs a Brasil o Finlàndia i acaba tenint dos títols, un de cada universitat, i només en quatre anys.

Però a vegades els estudiants volen marxar fora de la seva ciutat…

Pels alumnes que volen marxar fora, i és interessant i potser no ho saben, les enginyeries que es fan a Igualada no es fan a Lleida, i viceversa, però són carreres que tenen els dos primers cursos amb les mateixes assignatures, per tant, poden començar a estudiar aquí els dos anys “base” i després triar quina branca de l’enginyeria que volen continuar estudiant.

El Campus d’Igualada és molt proper, té uns 40 alumnes per grup, per tant, hi ha un tracte molt proper entre docent i estudiant, i això a la llarga suma un plus de qualitat al campus.

A la comarca es formen molts professionals cada any, però marxen fora a treballar…

Pel que fa als alumnes dels graus d’Igualada, podria dir que la majoria dels estudiants es queden a treballar en empreses de la comarca. Penso que si a Igualada es forma gent això farà que les empreses de fora es fixin en aquest talent i vulguin instal·lar-se aquí. A llarg termini, és un sistema que es retroalimenta, és a dir, si hi ha formació les empreses veuran el territori com un punt de referència i qualitat per voler formar part.

Però hi ha moltes empreses que diuen que necessiten professionals alhora que molts d’ells marxen perquè no estan valorats o directament no troben feina..

El mercat laboral és molt complicat. Parlo per exemple, de l’àmbit de salut que és el que conec; ara mateix falten infermeres, per això a Igualada i a Lleida ampliem places, i a moltes universitats del país també, però en quatre anys, potser marxen. Formem professionals però marxen? Potser és que des de les empreses haurien de cuidar millor als treballadors, oi? Per tant, faig una crida per a les empreses: els estudiants surten de la carrera amb molta il·lusió per treballar, per tant, les empreses no haurien de frustrar les expectatives dels joves.

Pot canviar una universitat les característiques d’una ciutat?

Lleida fa uns trenta anys que té universitat, i el desenvolupament social, urbanístic i econòmic que ha viscut té un abans i un després favorable per a la ciutat, per tant, ara què Igualada comença aquest procés, al llarg dels anys farà un servei al territori.

La UdL es va fixar en Igualada per ampliar els seus campus…

La Universitat de Lleida ha fet una aposta per la formació al territori i ens agradaria que tingués resposta. Jo entenc que el jovent igualadí vulgui viure l’etapa universitària fora de casa, i és bo marxar, però ha de quedar clar que pel fet d’estudiar a la seva ciutat, les portes no es tanquen. Podrà continuar els graus a les facultats situades a Lleida, marxar d’Erasmus o fer cursos pont a altres països. En definitiva, és una bona universitat i un bon campus i entre tots ens hem de cuidar perquè puguem anar creixent.

Estem treballant també a poder aconseguir algun espai que sigui residencial per als estudiants, que no és fàcil i es necessita un gran volum d’estudiants per poder portar-ho a terme.

La UdL ha fet una aposta pel territori i els joves d’Igualada han de confiar.