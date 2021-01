Els equips absoluts del CAI participen al Campionat de Catalunya Indoor

L’equip masculí del C.A. Igualada Petromiralles va assolir diumenge passat a la tarda a la pista coberta del Palau Sant Jordi de Barcelona, una molt meritòria 6a posició al Campionat de Catalunya Absolut de 1a categoria per clubs, competició en què hi van participar els 8 millors conjunts de l’atletisme català en Pista Coberta a nivell absolut. Els participants hagueren de complir les normes i restriccions sanitàries corresponents per la pandèmia de la Covid-19.

Els anoiencs, que sofriren algunes baixes en la seva formació, van ser 6ens amb 46 punts, en el Campionat guanyat per l’A.A. Catalunya, seguits de l’ISS-L’Hospitalet, 2ns, del F.C. Barcelona, 3rs, del Cornellà Atlètic, 4ts, del Lleida U.A. 5ens, i per davant de l’Avinent Manresa, 7ens, i de la U.Colomenca Atl., 8ens i que perden la categoria per a la temporada vinent.

Individualment, van sobresortir les segones posicions de Theo Ruiz en el Salt de Perxa, amb marca personal de 4,70 m., d’Hèctor Ramos en Salt d’Alçada amb 2,02 m., i d’Eloi Santafé en els 60 m. tanques, amb 8”51. Cal ressaltar també la 3a posició de Darío Sirerol en Salt de Llargada, amb 7,01 m.

Era 5è Oriol Castells en els 200 m.ll. amb 22”91, i 6ens. Aitor Caldito en el Triple Salt, amb 12,72 m., Abdelhakim Hamid en els 1.500 m.ll., amb 4’07”36 i Ramon Sànchez en Pes amb 12,89 m.

Yassin Kniya era 7è en els 3.000 m.ll. amb 9’04”38, en el seu debut a nivell absolut amb el CAI. Marc Rodríguez era 7è en els 60 m.ll. amb 7”51.

Eren 8ens. Gerard Suriol en els 800 m.ll. amb 2’03”47, i Riduan Boulbayem en 400 m.ll. amb 56”77. Els components del relleu de 4 x 400 m. format per Riduan Boulbayem – Yassin Kniya – Gerard Suriol i Abdelhakim Hamid, foren desqualificats per sortida nula (art. 16.8).

CLASSIF. FINAL MASCULINA -A-:

1 – A.A. Catalunya – 85 Punts

2 – ISS-L’Hospitalet – 70 “

3 – F.C. Barcelona – 69 “

4 – Cornellà Atl. – 67,5 “

5 – Lleida U.A. – 47,5 “

6 – CAI Petromiralles – 46 “

7 – Avinent Manresa – 42 “

8 – U. Colomenca Atl. – 34 “

L’equip femení del CAI Petromiralles, vuitenes, perden la categoria

L’equip femení del C.A.Igualada Petromiralles va assolir la 8ª posició en el mateix campionat. Les anoienques, que tingueren diverses baixes en la seva formació per diversos motius, eren 8enes amb 32 punts, en la classificació final encapçalada pel F.C. Barcelona, seguides de l’Avinent Manresa, 2es i de l’ISS-L’Hospitalet, 3eres. Eren 4es l’A.A. Catalunya, seguides del Cornellà Atl., 5enes., del LLeida U.A., 6es., de la U. Colomenca Atl., 7enes. i que s’imposaren per només 1 punt al CAI Petromiralles, 8enes. i que perden la categoria la propera temporada.

Individualment sobresortiren la victòria de Naima Ait Alibou en els 1.500 m.ll. amb 4’36”76, i la 3ª posició de Marta Galló en el Salt de Llargada, amb 5,51 m.

Eren 6enes Laia Planas en el Salt d’Alçada, amb 1,50 m. i Mar Buchaca en 200 m.ll. amb

26”30. Eren 7enes. Natàlia Hurtado en el Triple Salt, amb 11,23 m., Anna Asensi en els 60 m.ll. amb 8”19 i Nuria Moix en llançament del Pes, amb 9,42 m. en el seu debut a nivell absolut amb el CAI.

Berta López era 8ª en 800 m.ll. amb 2’39”84, Judit Navarro 8ª en els 400 m.ll. amb 1’05”99 i Aina Eberlé 8ª en els 60 m. tanques, amb 11”30. Eren també 8enes. les debutants a nivell absolut Clara Enrich en 3.000 m.ll. amb 11’03”23, i Jana Planell en Salt de Perxa amb 2,20 m. Les components del relleu del CAI de 4 x 400 m. format per Laia Guzmán – Laia Planas – Berta López i Naima Ait Alibou, eren 8enes amb 4’24”65.