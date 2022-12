Els equipaments educatius d’Igualada amplien els seus horaris durant l’època d’exàmens

Amb motiu dels exàmens dels estudiants majors de 16 anys (batxillerat i universitaris), el departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada i la Biblioteca Central, han treballat per poder donar resposta a l’increment de la demanda d’espais d’estudi durant els mesos de desembre i gener.

Per fer-ho possible en primer lloc han editat un díptic en el que s’inclouen tots els espais de la ciutat disponibles i adequats per a l’estudi en períodes d’exàmens, distribuint-los en diversos barris com son els instituts, els equipaments cívics o juvenils etc.

Els equipaments que actualment disposen de sala d’estudi són:

– Campus Universitari (Pla de la Massa)

– Edifici de La Teneria

– Biblioteca Central d’Igualada

– Centre Cívic Nord

– Centre Cívic de Fàtima

– Equipament juvenil a Kaserna

– Equipament juvenil Cal Badia

La regidora de Joventut i Universitats, Carlota Carner ha destacat que d”’aquesta manera s’ha volgut treballar amb l’objectiu de facilitar i difondre els espais on els joves estudiants poden estudiar i també fer els deures tant de forma individual com grupal per què els sigui més fàcil l’estudi en aquestes èpoques d’alta intensitat”.

En segon lloc s’ampliarà l’horari d’obertura de la Bilbioteca Central que passarà de les 40,5 hores setmanals a 54,5 hores. Concretament obrirà els caps de setmana del 17 i 18 desembre , i el del 7 i 8 de gener, amb un horari dissabtes de 16 a 21 h, diumenges de 10 a 14h i de 16 a 21 h.