Els Dimarts Disruptius inicien curs amb Artur Serra

Artur Serra inaugura el primer #DimartsDisruptius del curs. És doctorat en Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona, especialitzat en cultures tecnològiques. És el creador de CANET, el primer centre de recerca sobre Internet a la UPC, i Director de la i2cat Foundation, un reconegut centre de recerca i innovació sobre Internet.

Serra ha desenvolupat nombrosos projectes Europeus basats en la convergència entre Internet i la cultura audiovisual, donat que el seu centre d’interès és la societat tecnològica i la seva interacció en tots els àmbits. La seva capacitat de combinar la tecnologia amb l’experiència vital humana i social és un dels elements que fa apassionant el seu discurs i els seus projectes. Considera que és bàsic apropar la tecnologia i la innovació a la ciutadania en general, a tota la societat, especialment treballant des del context educatiu com a base per aquesta transformació social i tecnològica. Per aquesta raó també es troba estretament vinculat amb projectes com el del CitiLab de Cornellà.

Segur que la seva aportació als Dimarts Disruptius ens ajudarà a repensar la societat del futur, però també del present, a oferir elements de judici i valor de la realitat i a valorar la necessitat d’una alfabetització tecnològica universal i compartida. Tot això serà demà dimarts, 13 d’octubre a les 20h. Tingueu en compte que l’aforament és limitat i que l’accés serà segons ordre d’arribada. També es podrà veure a través d’un directe al compte d’Instagram @igualadiateneu. Al web dimartsdiruptius.cat tens tota la informació així com entrevistes i documents de lectura sobre el convidat.