Els delictes van augmentar a Igualada un discret 2% en els primers sis mesos d’aquest any

Els delictes van augmentar un discret 2% en els primers sis mesos de l’any a Igualada, segons dades publicades pel Ministeri de l’Interior corresponents a tots els municipis espanyols de més de 20.000 habitants. En total, es va passar de 934 fets delictius a 956, específicament a la capital de l’Anoia.

Tot i que la seguretat ciutadana a la capital de l’Anoia és molt per damunt d’altres poblacions similars, algunes dades serveixen per constatar que no estem exempts, ni de bon tros, de lladres i delinqüents.

Destaca l’augment del 8,5% de les estafes informàtiques (204 en mig any) i del 56% en robatoris a domicilis (47)

Així, destaca l’augment del 8,5% dels delictes d’estafes informàtiques (204 de gener a juny) i, en canvi, la disminució del 6,8% dels furts, un total de 233, o del 17,4% menys en robatoris amb violència i intimidació -especialment al carrer-, que es queden en 19. Sí que pugen els robatoris amb força a domicilis, un preocupant 56,7%, passant de 30 a 47 casos denunciats. Els robatoris de vehicles es mantenen amb una vintena.

Malgrat que són casos molt delicats, cal fer esment de l’augment del 33,3% de delictes contra la llibertat sexual, un total de 20. D’aquests, existeixen 11 casos -tres més que l’any passat- d’agressions sexuals amb penetració, que corresponen sobretot a denúncies que tenen a veure amb violència de gènere.

Les dades corresponen al butlletí que, dos cops a l’any, realitza el Ministeri de l’Interior en base a les estadístiques que ofereixen Mossos d’Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional a tot Espanya, i que es poden consultar lliurement al seu web.