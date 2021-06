Els ciutadans de 30 a 34 anys ja poden demanar cita per vacunar-se

Els ciutadans de 30 a 34 anys poden demanar cita per vacunar-se contra la covid-19 des d’aquest dilluns. Així, els nascuts entre els anys 1987 i 1991 poden accedir des de primera hora d’aquest matí al web del Departament de Salut per demanar la cita. La Conselleria ha obert aquesta nova franja amb l’objectiu d’apropar-se com més aviat millor als col·lectius més joves. Aquests són precisament els que ara s’estan contagiant més. L’obertura d’aquesta nova franja per a la vacunació arriba una setmana i mitja després que s’obrís el calendari de cites per a les persones d’entre 35 i 39 anys. Amb la nova franja, es completa la dècada dels 30.

