Els centres educatius de Montbui ja sumen 17 grups confinats

La pandèmia de covid-19 continua sense donar treva a Montbui. Durant la darrera setmana s’han registrat 61 nous casos i el risc de rebrot s’ha incrementat fins arribar als 1982 punts.

Aquesta ràpida transmissió va lligada amb la detecció de casos nous en infants i adolescents. Les darreres dades d’Educació mostren que hi ha 11 grups confinats a l’Institut Montbui, cinc grups confinats a l’escola Antoni Gaudí i un a l’escola García Lorca.

Val a dir que avui dimecres s’està fent un cribratge preventiu amb proves PCR a l’Institut Montbui, en concret als alumnes dels grups que no estan confinats, i que corresponen a les classes de Primer d’ESO B, C i D; Segon d’ESO C i E; Tercer d’ESO A, C i D, Primer de Batxillerat B, segon de Batxillerat A i B i PFI. Un cop realitzat el cribratge, continuaran les classes amb normalitat.

La incidència acumulada de diagnosticats els darrers 14 dies per cada 100.000 habitants és de 681’36, amb una taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment de 2’56.

Durant els darrers dies, tant des dels Departaments d’Educació com el de Salut de la Generalitat s’està treballant de forma coordinada amb diferents institucions com l’Ajuntament montbuienc i els centres educatius, per tal de tenir tota la informació de rastreig i tallar les cadenes de transmissió, acció bàsica per frenar l’expansió del virus.

L’Ajuntament vol transmetre un missatge tranquil·litzador, recordant que avui ja s’han començat els cribratges específics per poder detectar casos asimptomàtics de covid19. Des de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui no es descarta la possibilitat de prendre mesures més restrictives per aturar la propagació del coronavirus.

També es recorda la importància que es respectin les quarantenes de forma estricta. L’Ajuntament montbuienc supervisarà el compliment d’aquestes quarantenes a través dels departaments de Serveis Socials i Policia Local.

Es recomana extremar les precaucions, utilitzar sempre mascareta, mantenir les distàncies i fer neteja de mans continuada.