Els centres cívics municipals d’Igualada presenten una programació amb més de 200 activitats per aquest semestre

Destaquen quatre sortides culturals, activitats formatives, de manualitats, de noves tecnologies i trobades entres els usuaris dels tres equipaments

Els centres cívics de la ciutat d’Igualada han presentat la nova programació que inclou les activitats que es faran des de l’octubre dins al març de l’any vinent. En total els tres centres municipals, El Centre Cívic Nord, l’Espai Cívic Centre i el Centre Cívic de Fàtima, oferiran un total de 204 activitats entre cursos, tallers, formacions i sortides culturals.



Patrícia Illa, regidora de Barris i Civisme de l’Ajuntament d’Igualada ha estat l’encarregada de presentar aquesta nova programació que s’ha condensat en un fulletó que aquestes darreres setmanes s’ha repartit a les cases. Illa ha destacat que els Centres Cívics de la ciutat “seguiran oferint una programació extensíssima i amb activitats per a tots els gustos, edats i nivells”. Per la regidora aquest any destaquen les quatre sortides culturals al Liceu de Barcelona, al Santuari del Miracle, a la ciutat de Sant Joan Despí i a Besalú; així com també les visites guiades al parc del Cementiri Vell i al Convent dels Caputxins.

Aquest proper 16 de setembre, amb col·laboració amb Anoia Swing es farà una festa d’Inici d’activitats al Centre Cívic Nord. Les inscripcions es podran fer a partir de dimarts 12 de setembre, de forma presencial, telefònica o a través d’internet en aquesta pàgina web:

https://equipamentscivicsigualada.miram.cloud/

6459 inscripcions durant tot l’any 2022

L’any 2022 els Centres Cívics Municipals van oferir un total de 500 activitats amb un total de 6459 inscripcions. Els diferents espais municipals d’aquests centres es van cedir per 709 activitats d’entitats o grups.

Si ens centrem en el Centre Cívic Nord, que va inicar la seva activitat el 21 de març de 2022 ha tingut un total de 1909 inscripcions, ha ofertat 159 activitats i ha cedit espais a grups, entitats o empreses en un total de 249 ocasions. El centre ha tingut un total de 17.764 assistents.