Els centres cívics municipals d’Igualada presenten més de 200 propostes

Publicitat

Els centres cívics municipals d’Igualada (Espai Cívic Centre, Centre Cívic de Fàtima i Centre Cívic Nord) han presentat la programació d’activitats i tallers que es duran a terme en aquest primer semestre de l’any. Una programació que ofereix més de 200 propostes que cobreixen tots els àmbits: activitat física, tecnologia, benestar emocional, idiomes, art o cuina entre d’altres. Aquests dies s’han enviat a les cases els fulletons amb totes les activitats que també es poden trobar als edificis municipals o consultar per internet.

Patrícia Illa, regidora de Barris i Civisme, ha destacat la gran varietat d’activitats que un any més s’ofereix des dels centres cívics de la ciutat. Unes propostes que a cada temporada es van adequant a les necessitats i propostes dels usuaris. Illa ha volgut posat en valor la funció social i de punt de trobada dels centres cívics “que en la seva llarga trajectòria a la ciutat d’Igualada han esdevingut referent de punt on socialitzar i teixir relacions amb la comunitat, un espai creatiu i de comunitat on poder formar-nos, compartir coneixements i gaudir del nostre temps lliure”.

En el programa d’activitats d’aquest semestre hi destaquen algunes novetats importants com ara dins de les propostes de cuina el curs de pastisseria essencial, el curs de ramen o taller de sushi. En el bloc de cos i ment aquest any s’hi afegeixen tècniques per reduir l’estrès, conèixer-te a través de la roda de la vida, ioga suau amb txi-kung, curs d’intel·ligència emocional o estiraments amb automassatge amb shiatsu.

Dins l’àmbit de la formació, hi ha diversos monogràfics al voltant de la llengua de signes, curs d’introducció a la filosofia o grans monuments de l’antiguitat III: l’Àsia menor, entre d’altres. En relació a manualitats i artesania una de les novetats són els cursos per confeccionar espardenyes, centres de decoració de Pasqua, un jardí vertical preservat o joies amb pasta polimèrica. Pel que fa a música i balls, les novetats són els cursos de comunicació musical per treballar l’harmonia, troba la veu, latin jazz o bachata tradicional i merengue.

Les activitats també presenten diverses sortides de tipus cultural i lúdic: sortida al Liceu per anar a veure un espectacle de dansa A midsummer’s night de William Shakespeare; una visita a Cardona: el centre històric i el castell; visita a la Casa de la Seda, el Palau de Musica i el barri de Sant Pere; sortida “La Pasión”, espectacle de dansa flamenca i sortida a Sant Miquel del Fai i Caldes de Montbui.

També s’organitzen diversos actes com ara la festa de Carnestoltes al Centre Cívic Nord amb un concert de swing del grup “The A swing band”, organitzat per l’Associació Swing Anoia i on col·labora l’Associaciód e Veïns del Poble Sec, i la festa d’aniversari del Centre Cívic de Fàtima, el dissabte, 23 de març, amb l’exhibició de ball i danses dels diferents grups del centre cívic.

Compartir