Els castells de nou es queden a Igualada per Festa Major

La Diada castellera de Sant Bartomeu a Igualada ha tornat a deixar grans castells, incloent dos de gamma extra, per al públic que ha acudit a la Plaça de l’Ajuntament de la capital de l’Anoia aquest migdia de diumenge, 24 d’agost.
Els Moixiganguers d’Igualada entraven a plaça pocs minuts després de les 12h, seguits per la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus.
La colla local iniciava la primera ronda descarregant un 5 de 8, amb un sol de justícia sobre els caps dels castellers i del públic. Al balcó de l’ajuntament, l’actriu igualadina Diana Gómez – ambaixadora dels morats -, ho celebrava com qui més.
La Joves començava la seva diada amb un 3 de 9 amb folre descarregat amb èxit, el primer dels quatre castells de 9 que es veurien en acabar la jornada. Per la seva banda els Xiquets de Reus també han apostat per iniciar la diada amb un 5 de 8, que han pogut descarregar satisfactòriament.
Alguns núvols baixos donaven un respir a castellers i públic mentre avançava la diada. En segona ronda, els Moixiganguers han hagut de desmuntar el seu primer intent de 4 de 9 amb folre. En el torn dels vallencs, els de l’Alt Camp han pogut descarregar la Torre de 9 amb folre i manilles. Els Xiquets de Reus amb treballat amb solvència per aconseguir descarregar la Torre de 8 amb folre.
En la tercera ronda, els igualadins han aconseguit el repte que els havia quedat pendent en la ronda anterior. Aquest cop sí, els morats han traballat de valent per aixecar el 4 de 9 amb folre i descarregar-lo, causant un esclat d’alegria a la plaça. És la tercera vegada que ho aconsegueixen, i la primera per Festa Major.
La Joves també ha decidit apostar pel mateix castell que els morats, aconseguint descarregar-lo amb èxit. En aquesta tercera ronda, els Xiquets de Reus han descarregat el 3 de 8.
Finalment, els Moixiganguers han pogut carregar el 4 de 8 amb l’agulla, que ha cedit en els darrers instants.
La diada ha tingut un darrer regal per als assistents. La Colla Joves Xiquets de Valls ha pogut descarregar el pilar de 8 amb folre i manilles. Els de l’Alt Camp han fet la seva millor actuació a la plaça igualadina. La diada s’ha tancat amb els pilars finals davant de la façana de l’Ajuntament d’Igualada.