Els caçadors de Piera creuen que la mort del seu company va ser accidental per un tret que s’hauria disparat ell mateix

L’associació de caçadors de Piera -coneguda com a colla Hortonenca- que dissabte va organitzar una batuda creuen que la mort del seu company per un tret al pit va ser accidental. Els Mossos van iniciar una investigació per esclarir els fets, però fonts de l’associació han explicat a l’ACN que la víctima s’hauria disparat de manera accidental, ja que en el moment dels fets es trobava sol en un torrent. De fet, les mateixes fonts asseguren que instants abans de sentir el tret van comunicar-se amb ell per ràdio. Els caçadors creuen que la víctima hauria fet servir l’escopeta com a bastó i, quan la culata va impactar amb el terra, l’arma s’hauria disparat. Els Mossos van comissar les armes dels 40 caçadors que van participar en la batuda.

