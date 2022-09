Els Bombers extingeixen un incendi en un pis al carrer Sant Magí

Quan passaven pocs minuts de les 10 del matí els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per un incendi en un edifici del carrer Sant Magí cantonada amb carrer Doctor Joan Lladó. Fins a la zona s’hi han acostat 6 dotacions de Bombers que han aconseguit extingir el foc ràpidament. A l’edifici, de quatre pisos, hi havia gent a l’interior que han pogut ser desallotjades i, segons informen els Bombers, no hi hauria cap ferit de gravetat. De moment encara s’estan investigant les causes de l’incendi i on hauria començat el foc.

