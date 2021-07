L’incendi que està cremant a l’Anoia segueix descontrolat i ja ha provocat que s’hagi de confinar la població de Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles. A les 8 del vespre ja sumava 1.372 hectàrees cremades i els Bombers encara no han aconseguit encerclar el perímetre de l’incendi. Aquest és un dels objectius del cos durant la nit, segons ha explicat el cap del Bombers, David Borrell, que confia que amb l’arribada de la nit i la humitat s’intentaran aconseguir oportunitats per confinar el foc. Borrell també confia que aquest dilluns la meteorologia acompanyi.

Borrell ha explicat que era una possibilitat que contemplaven l’avenç del flanc esquerre que ha provocat el confinament dels dos municipis anoiencs. És per això que durant la tarda, abans que el foc comencés a avançar, ja s’havien preparat plans de contingència per fer front al problema que finalment s’ha acabat generant. Ara mateix hi ha tallades les carreteres B-220 a Santa Coloma de Queralt, BV-2201 a Bellprat, TV-2011 a Pontils i BV-2131 Santa Maria de Miralles.

Per la seva banda, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que durant la tarda s’han hagut de retirar alguns efectius de la zona, ja que es corria perill per la seguretat dels Bombers com a conseqüència del fum, però que cap al vespre ja s’hi han tornat a incorporar.

Sobre les possibles causes de l’incendi, el cap dels Agents Rurals, Toni Mur, ha explicat que durant tot el dia s’ha fet una inspecció detallada de la zona i que és té clar on es va iniciar l’incendi, prop de Santa Coloma, però que encara hi ha diverses hipòtesis de la causa. Tot i que no es descarta del tot que fos intencionat, no sembla que fos així. Tampoc s’ha trobat cap burilla per la zona.