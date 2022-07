Aquest dimarts a les 3 de la tarda els Bombers han rebut l’avís de l’inici d’un incendi forestal a Pujalt, que ha cremat una vintena d’hectàrees. Cap a les 6 de la tarda els Bombers ja havien donat per estabilitzat el foc, que havia arribat a concentrar 35 dotacions de Bombers a la zona. Ara ja hi ha menys dotacions, controlant els punts calents per tal que el foc no revifi.

