Els Bombers donen per estabilitzat l’incendi de l’Anoia

Els Bombers de la Generalitat han donat per totalment estabilitzat l’incendi que es va declarar aquest dissabte a Santa Coloma de Queralt i ha afectat diversos municipis de la Conca de Barberà i l’Anoia. El foc ha afectat un perímetre aproximat de 1.700 hectàrees i posteriorment caldrà veure quines parts d’aquesta zona no s’han vist afectades per les flames. Un cop estabilitzat, tots els veïns de masos i cases aïllades, així com de la urbanització L’Aubreda de Sant Martí de Tous, que han estat desallotjats durant el cap de setmana ja podran tornar a casa. Els Bombers han explicat que tenen “pràcticament” perimetrat l’incendi i que només queda tancar la banda esquerra del cap.

