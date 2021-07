Els Bombers donen per controlat l’incendi de l’Anoia

Els Bombers de la Generalitat han controlat a les 20.11h l’incendi de l’Anoia, que segons el Cos d’Agents Rurals ha afectat 1.657 hectàrees. D’aquestes, 1.272 són de vegetació forestal, 380 agrícoles i 5 de vegetació urbana. L’incendi, amb una llargada de 40 quilòmetres, ha afectat 6 municipis; Bellprat (el més afectat, amb 1.069,5 hectàrees cremades), Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Les Piles, Santa Coloma de Queralt i Pontils.

En aquests moments remullen la zona afectada per l’incendi 95 dotacions terrestres i un mitjà aeri, que es retirarà coincidint amb l’ocàs. Prèviament també s’havien retirat els altres 5 mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat que havien sobrevolat la zona fins a mitja tarda, així com el suport de les Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). Al llarg de la pròxima nit, fent tasques de revisió de tot el perímetre de l’incendi per remullar punts calents, s’hi quedaran 25 dotacions terrestres amb 125 bombers. Aquesta feina es perllongarà al llarg de les pròximes hores, ja que no es descarta que amb un nou augment de la temperatura puguin tornar a aparèixer fumaroles.

Al llarg de la jornada d’avui, no ha crescut la superfície cremada. La tasca dels Bombers de la Generalitat han consistit en acabar d’envoltar l’incendi, principalment amb línies d’aigua però també amb eines manuals. A la tarda, el Grup de Suport Operatiu (GROS) ha atès un bomber que presentava una lleu ferida per contusió i amb incisió en una cama, en posar el peu dins d’un forat i clavar-se una branca mentre treballava en les tasques d’extinció de l’incendi. Després de fer-li les primeres cures, el bomber ha estat evacuat per personal sanitari del Cos fins a un punt en què el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se n’ha fet càrrec, per evacuar-lo immediatament a l’Hospital d’Igualada.

El cap de la Regió d’Emergències de Tarragona, Albert Ventosa, ha agraït el suport de la població de les comarques afectades per l’incendi, facilitant, entre d’altres coses, la recollida de l’aigua necessària per a l’extinció del foc. Ventosa també ha destacat la bona organització i la coordinació entre tots els agents actuants en aquest foc, el més gran que hem tingut en la present Campanya Forestal.

A causa de la bona evolució de l’incendi, que estava estabilitzat des de les 14.00h, ja s’havia aixecat el confinament de Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles, les persones que viuen als masos aïllats de la zona ja havien pogut retornar a casa i, segons informava el Servei Català de Trànsit, també s’havien reobert les cinc carreteres que s’havien tallat a causa de l’incendi. Amb tot això, Protecció Civil de Catalunya havia passat a fase d’alerta el Pla d’Incendis Forestals de Catalunya, INFOCAT, en fase d’emergència fins aleshores.