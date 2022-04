Els beneficis del coaching a la teva empresa

Vaig néixer en una família emprenedora, entre el disseny, la fabricació, l’olor de desafiament de forma contínua, i molta passió… Fabricàvem maquinària agrícola, un producte diferent avui dia en l’àmbit mundial, fins que avui recordo el primer cobert on només hi entrava una màquina armada i a poc a poc, va anar creixent. Vam començar a exportar, tot i que a l’Argentina, un país amb tants alts i baixos, costa molt créixer.

El que més m’enorgulleix és la forma com es treballa. Avui m’adono que l’arrel sòlida, la unió que hi havia a l’equip de treball, coneixíem els problemes de darrere de cada persona: vam arribar a ser poc menys de 20, però en general, coneixíem el treball de l’altre perquè hi havia una gran complicitat darrere. Compartíem reunions de riures i moments únics, i aquestes rondes de descansos amb mate pel mig, i els sopars una o dues vegades al mes amb les famílies, i els partits de futbol. Hi havia un tracte sincer i aquest compartir, aquest interès per l’altra persona, estar present en el que es pugui ajudar, que a vegades es podia i d’altres no… Però hi havia confiança, unes ganes per empènyer als altres que es notava molt quan havíem de lliurar una màquina i s’havien de fer més hores o reemplaçar un company. Hi havia passió, ganes, i la fàbrica era de tots, i així es sentia. Se’m posa la pell de gallina.

En aquella època desconeixíem el coaching, i avui m’adono que estava present, cada dia, en els valors que compartíem, en els objectius, en l’empatia que hi havia, implicats en l’altre, en buscar punts en comú, escoltar-nos, en intentar veure més enllà d’un comportament fora de lloc. Per això ho tinc clar: quan el treballador se sent valorat, a gust, hi serà. És del teu equip i pots comptar amb ell.

A través del coaching pots tenir recursos i eines que milloren notablement les relacions d’un equip de treball, potencien el talent individual, augmenta la productivitat, contribueix en la resolució de conflictes, redueix estats d’estrès laboral. El coaching ja no és una opció més, és clau per a un autèntic bon funcionament d’un grup de persones, és un estil de vida.