Els arlequinats Eloi Cervera i Xavier Bosch, bronze al mundial sub-19 d’hoquei patins

La selecció Sub 19 dels arlequinats Eloi Cervera i Xavier Bosch s’ha penjat la medalla de bronze als WGR de l’Argentina després d’imposar-se per 7 a 5 en un altre partit va necessitar de la pròrroga per decidir-se, igual que ja havia passat en les semifinals que el combinat espanyol va perdre contra Argentina.

Els de Sergi Macià van haver de superar el cop moral d’haver quedat fora de la final també a la pròrroga i també el veure’s per darrera en el marcador des de bon principi, com ja havia passat en el partit que els havia enfrontat a la fase de grups. Com en aquella ocasió el temps reglamentari va acabar amb empat a 4 (amb un gol de Moncusí a 2 minuts del final) però a la pròrroga el combinat espanyol van ser més eficaços i es van acabar emportant la medalla cap a casa.

Eloi Cervera ha tornat a ser titular però en aquesta ocasióno no va marcar. Sí que ho han fet Saavedra (2), Moncusí (2), Curtiellas, Jansà i Autet. Per part portuguesa van marcar Oliveira (2), Sanches, Rodrigues i Henriques.

Semifinals amb un ambient de luxe

Abans, en el partit de semifinals que va enfrontar la selecció espanyola amb l’Argentina, el combinat espanyol no va poder imposar-se a l’amfitriona a l’Aldo Cantoni de San Juan, on es va viure un ambient espectacular. L’equip de Sergi Macià va jugar una magnífica primera part i es va avançar amb un gol de Saavedra al minut 4 i un altre de Moncusí a falta de dos minuts pel descans.

A la segona meitat els argentins van començar reduint diferències amb un penal d’Olmos i una FD molt dubtosa executada per Giuliani. Els sub-19 espanyols es van tornar a avançar gràcies a un segon gol de Saavedra. Tots dos equips van disposar de FD que no van poder aprofitar i a falta de menys de 3 minuts Torres va salvar als amfitrions de l’eliminació marcant el 3 a 3.

Això va obrir la porta a la pròrroga. La primera meitat va ser molt igualada però a falta de 30 segons Torres va posar per davant als locals per primera vegada en tot el partit. A la segona meitat Argentina va asseguar la final amb un gol als últims segons de Giuliani.