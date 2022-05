Els alumnes de l’escola Pompeu Fabra es manifesten per demanar-ne l’ampliació

Els nens i les nenes de l’escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí han alçat la veu per tal de reclamar l’atenció de les autoritats, com demana la comunitat educativa del centre, per tal de fer realitat la històrica demanda d’ampliació de l’escola. “Volem classes normals i no volem esperar més”. Per això, han convocat la ciutadania vilanovina a acompanyar-los en la manifestació que l’AFA Pompeu Fabra ha organitzat per aquest dimarts, a les cinc de la tarda.

“Estem molt enfadats, no volem fer classes als passadissos”, expressa l’alumnat en una falca que estan fent servir per anunciar l’acte i demanar el suport ciutadà. Pares, mares, escolars i docents volen fer sentir el malestar acumulat per la situació que pateix l’escola i que s’ha anat agreujant en els darrers anys. Denuncien la manca d’espais en el centre que es va crear per acollir una línia i des de fa anys dona servei a dues línies completes, no només en barracons sinó també en altres espais que han anat restant de les instal·lacions, completament inadequats per a la finalitat de donar classe, com per exemple els passadissos.

La situació, segons denuncia la presidenta de l’AFA, Imma Gumà, és insostenible. El centre ha anat perdent espais de pati per a la instal·lació dels mòduls prefabricats. També s’han perdut les aules dedicades a laboratori, llengua anglesa, música o plàstica i altres, com les aules d’educació especial o de reforç, que s’han hagut de reconvertir en els espais de passadissos. Així mateix, s’ha reduït l’espai de menjador i el gimnàs, que únicament pot acollir grups petits i també s’han tancat els dos porxos, que ara són aules.

Aquest dimarts, 31 de maig, les famílies sortiran amb pancartes i cartells reivindicatius fer recórrer els carrers fent molt soroll, perquè s’escolti la seva protesta. Un cop a la plaça del Mercat llegiran un manifest i faran una tamborinada.

L’AFA està disposada a continuar les reivindicacions fins que la Generalitat comuniqui la data d’inici i finalització de les obres d’ampliació del Pompeu Fabra.