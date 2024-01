Els Agents Rurals investiguen la mort de diversos gats a Copons

Publicitat

L’Ajuntament de Copons ha informat el Cos d’Agents Rurals de l’aparició d’un nou gat mort al municipi i se n’investigarà el motiu. Aquest és l’últim de diversos casos de gats morts apareguts en poc temps i per això l’Ajuntament demana respectar aquests animals. Així, recorda que està prohibit maltractar i molestar els gats i que fer-ho pot comportar sancions segons la nova Llei de protecció dels animals. A banda d’evitar molestar i maltractar els gats, les persones que passegen gossos han de vigilar les interaccions dels seus animals amb els gats del carrer.

Les colònies de gats de carrer de Copons ja estan controlades i gestionades per voluntaris acreditats, amb el suport de tècnics municipals, que faciliten menjar als animals i en fan el seguiment sanitari; els gats de la colònia s’esterilitzen i se’ls fa una marca a l’orella. La creació d’aquesta colònia de gats controlada ha servit per tenir un control sanitari dels animals que la formen, mantenir una població estable i evitar les situacions associades al zel, com les baralles, el marcatge del territori o els miols de reclam. Els animals estan identificats, reben una atenció continuada i se’ls alimenta de manera equilibrada.

Els interessats a col·laborar com a voluntaris per gestionar la colònia de gats es poden adreçar a l’Ajuntament.

