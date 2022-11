Els acusats de les pintades al Consell Comarcal denuncien persecució política

Divendres al matí apareixien unes pintades a la façana del Consell Comarcal de l’Anoia contra els càrrecs electes polítics i sindicals de la institució. Davant aquest fet, el Consell informava que ja havia presentat denúncia als Mossos d’Esquadra, aportant les imatges de les càmeres de seguretat, i que es tramitarà per la via penal, a l’estar catal·logat com un edifici històric per l’Ajuntament d’Igualada.

En els darrers dies i hores està corrent una notícia que presumptament m’implica en una pintada al Consell Comarcal de l’Anoia, una operació intencionada i que cal posar en context, us demano que llegiu el FIL amb atenció: 👇 — Joan Mangues (@jmangues) November 1, 2022

Després que es filtressin imatges dels presumptes autors de les pintades, Joan Mangues i Martí Claret, els dos han denunciat perseccusió política. Ho han fet a través de dos fils de Twitter als seus respectius comptes. En els seus tweets, Mangues assegura que ell no fa cap de les pintades i denuncia que només es publiqués una fotografia i no el vídeo sencer, on es podria veure que així va ser. A més, el jove vinculat a l’entorn d’Esquerra assegura que “l’entorn socialista s’ha encarregat de fer córrer la notícia atacant-me i difamant. Que provoca això? Que ja ningú parli de la seva ineptitut gestionant el Consell i dels seus errors de gestió. S’ha orquestrat una operació per parlar d’això”.

⚠️Alerta!⚠️ Avui m’he trobat a la premsa que el Consell Comarcal de l’Anoia (PSC-PSOE i el PDeCAT) em vol demanar entre 6 MESOS i 3 ANYS DE PRESÓ!

Podria fer veure que em sorprèn però no… FIL⬇️ — Martí Claret (@marticlaret_) November 1, 2022

Per la seva banda, Martí Claret, també assegura que ell no va fer la pintada, que a la foto només se’l veu caminant al costat de la pintada i que la lletra no és la seva. En la mateixa línia de Mangues, assegura que aquesta és una estratègia per tapar la investigació d’Antifrau al Consell Comarcal. A més, Claret també vincula aquesta acusació a la feina que fa el sindicat que representa, la Intersindical, al Consell Comarcal, i també a les protestes que va fer l’ANC, del qual n’és secretari nacional, criticant el pacte de govern Junts-PSC a inicis de mandat. Claret creu que “a mig any de les eleccions municipals, això és un avís per a navegants. Ho tornaran a fer i aquesta vegada ens volen muts i a la gàbia: no volen protestes, no volen dissidència, no volen que els empipem”.

Tots dos critiquen també que s’obri la causa per la via penal quan, diuen, haguessin pogut demanar multes només segons l’ordenança municipal.

El PSC demana a ERC que cessi a Joan Mangues de la direcció del partit a Igualada

Un dels partits de govern al Consell, el PSC, considera “inadmissible que persones amb aquest comportament tinguin un lloc a la direcció d’ERC a la ciutat, de la qual Mangues en forma part des del 2019, i sigui responsable, entre altres tasques, de la comunicació del partit i del grup municipal a Igualada”. És per això que els socialistes demanen que els republicans cessin de la direcció del partit a Mangues. A més, també volen una discupla pública d’Alba Vergés i el seu compromís “per fer una política neta sense joc brut”.