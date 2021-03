Els 9 punts clau de les empreses preparades pel futur

En el moment actual d’incertesa i amb el final de la pandèmia acostant-se és bo poder disposar d’algun full de ruta contrastat i fiable que ajudi a prendre decisions per poder afrontar millor el futur. En aquest sentit, l’estudi de McKinsey titulat The nine traits of future-ready companies penso que ens dona algunes pistes que podem resumir en els següents tres blocs:

Bloc estratègic

1.Tenir un “Propòsit o Why” sí o sí. Les empreses amb un propòsit clar compartit pels empleats proporciona 4 cops més d’implicació i proactivitat que no fer-ho.

2.Proposta clara de valor. Posar el millor talent en les millors propostes de valor per poder diferenciar-se de la competència.

3. La Cultura és el secret. El com fem les coses com a base per crear una cultura que lidera amb l’exemple. Des de la direcció fins a nivell d’operari.

Bloc operatiu

4. Estructura “radicalment” plana. Es passa de les tradicionals estructures jeràrquiques a la “xarxa d’equips” i evolucionant del micromanagement al coach, apoderant empleats en grau d’autonomia i responsabilitat.

5. Potenciar la presa de decisions. De forma més ràpida i amb millors decisions a partir de la creació de sistemes de decisió a tots els nivells, i fins i tot, amb algoritmes.

6. El talent és més escàs que el capital. Creació d’un entorn inclusiu, divers i energètic col·locant el millor talent en els rols més crítics per anar davant del rivals.

Bloc creixement

7.Creació d’un ecosistema de partners. Xarxa de partners on la clau és la creació de dependències mútues i focalitzant al partner en la part de creació de valor que li correspon.

8. Les dades són el negoci. Posar en marxa un nou sistema de govern de dades, redissenyar els processos clau para passar de nous productes o serveis a millors experiències pel client.

9. Accelerar el procés d’aprenentatge. Incorporat en el dia a dia del treball. Una mentalitat de creixement, curiositat i profund entusiasme en l’experimentació i ràpida adaptació al canvi.

A partir d’aquí és qüestió de re elaborar un nou pla estratègic i posar en marxa un pla d’accions que ha de ser executat de forma disciplinada, adaptant-se en el moment en que sigui necessari, però sense deixar de prémer l’accelerador del pedal.

Comencem?