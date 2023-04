Els 50 anys de transformació i d’inclusió d’Àuria visiten la Sala Municipal d’Exposicions

Pocs mesos després que el Teatre de l’Ateneu Igualadí acollís l’acte institucional que celebrava l’inici pioner de les primeres activitats laborals d’Àuria a l’empara d’Apinas, l’entitat inicia una gira de l’exposició que commemora aquest mig segle d’història.

I ho fa amb un muntatge que es podrà visitar a la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada del 13 al 30 d’abril a través del qual es recull la història, testimonis i fotografies d’aquestes més de cinc dècades estretament lligades a Igualada i la comarca de l’Anoia. Una fita que, per l’entitat no és vista com un aniversari, sinó com una fita sostinguda al llarg del temps.

Amb aquesta exposició, Àuria celebra els 50 anys de l’inici d’una voluntat i un compromís de transformació i inclusió que va engegar el que avui és la raó de ser, la visió, la missió i els valors d’Àuria i les seves entitats.

Aquesta mostra gratuïta que acollirà La Sala, la sala municipal d’exposicions a càrrec del Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada és un exemple de la trajectòria de l’entitat i del sector, que posa en valor la vàlua de les persones amb capacitats diverses el seu desenvolupament, autonomia i visibilitat com a ciutadans i part imprescindible d’un projecte que avui reflecteix la mateixa il·lusió i el mateix compromís que el d’aquell grup de pioners i pioneres que va posar en marxa tot això.

Una oportunitat per apropar encara més el projecte a la ciutadania i per posar les bases per celebrar 50 anys més de transformació i d’inclusió, des de la igualtat, la responsabilitat social, la innovació i qualitat, la transparència, el respecte, l’empatia, la col·laboració i l’autonomia.