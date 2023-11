Elisenda Paluzie i Neus Torbisco parlaran sobre la viabilitat d’un Estat de Catalunya

Després de l’èxit de convocatòries anteriors, amb convidats com Jaume Alonso Cuevillas, Josep Costa o Vicent Partal, el Consell local d’Igualada del Consell de la República torna amb una proposta per analitzar i debatre l’actual panorama polític centrant-se en els àmbits jurídic i econòmic, dos pilars imprescindibles per esdevenir un estat independent homologable a les grans democràcies europees i reconegut pels principals organismes internacionals.

Elisenda Paluzie és una economista amb una sòlida formació acadèmica, incloent un màster de la Yale University i un doctorat de la Universitat de Barcelona. Ha estat activa en la recerca, publicant articles i llibres en temes com el comerç internacional i la geografia econòmica, així com el finançament autonòmic. A nivell acadèmic, va ocupar el càrrec de degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i va impulsar projectes d’internacionalització i relacions amb antics alumnes. En l’àmbit de l’activisme, va ser secretària de finances de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya i va tenir un paper actiu en campanyes com “Economistes pel No” durant el procés d’aprovació de l’Estatut del 2006. Ha estat membre de diverses entitats i moviments independentistes i actualment és presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana.

Neus Torbisco-Casals (Igualada, 1970) és una destacada experta en drets humans i professora de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Va completar la seva tesi doctoral a Canadà i ha estat professora visitant en diverses universitats internacionals, com la Queen’s University, la Universitat de Puerto Rico i la Universitat de Nova York. Ha publicat obres notables com “Group Rights as Human Rights: A Liberal Approach to Multiculturalism” i “Multiculturalism, Identity Claims and Human Rights.” El 2018, va ser part de l’equip d’advocats internacionals que va presentar una demanda davant del Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides contra l’estat espanyol en relació a la defensa de Carles Puigdemont. Ha ocupat càrrecs importants en el Consell per la República i actualment és vocal de la junta d’Òmnium Cultural.

L’acte es celebrarà a la sala d’actes del Museu de la Pell d’Igualada, demà, divendres 3 de novembre a les 19.30h. Posteriorment es donarà veu als assistents que ho desitgin per aportar les seves idees, dubtes o inquietuds i generar un debat obert i enriquidor per a tothom.