S’eleva a 287 el nombre de finques afectades pels parcs solars a l’Anoia

Ahir dimecres La Veu de l’Anoia avançava que el Govern Espanyol ha autoritzat a l’empresa Ignis, l’expropiació de terrenys a Jorba i Tous per a poder implantar la planta solar MATACAN, i fer-hi una línia d’evacuació per l’energia. En total, eren 73 les finques d’aquests dos municipi anoiencs que es veien afectades per aquest projecte de 44.464 kW (44,464 MW).
L’empresa Ignis torna a atacar, i sol·licita la declaració d’utilitat pública del projecte Aspillera Solar SL, al·legant -igual que amb la MATACAN- una “necessitat de mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls d’energies renovables”. Aquest projecte afecta Bellprat, Sant Martí de Tous i Jorba, i preveu una planta solar fotovoltaica de 46.300 kW (46,30 MW). En total, són 214 les finques afectades per aquest darrer projecte, el qual permet a l’empresa expropiar si ho consideren necessari, i per tant els propietaris no poden fer-ne ús. Tot indica que en els propers dies sortirà publicada la mateixa sol·licitud pel projecte Escribano Solar, que afecta a Òdena.
En total, doncs, 287 finques de l’Anoia es veurien afectades pel Matacan i l’Aspillera, ambdós projectes de l’empresa Ignis. De la mateixa manera que els propietaris que figuren a la llista del BOE com a afectats pel projecte MATACAN teníen fins al 4 de novembre per presentar al·legacions, els qui figuren com a afectats de l’Aspillera tenen fins al dia 13 de novembre per presentar al·legacions, tenint en compte que són 35 dies una vegada publicat l’anunci, i aquest darrer es va fer públic al Boletín Oficial del Estado del dia 9 d’octubre.
Projectes diferents, però mateix domicili social
Un dels motius pels quals les entitats ecologistes i veïnat de l’Anoia s’ha revoltat en contra d’aquests projectes -a banda de l’impacte ambiental-, és perquè es creu que Matacan Solar SL, Aspillera Solar SL i Escribano Solar SL són, en realitat, un únic macroprojecte dividit en tres per tal de saltar-se els permisos de les altes administracions, necessaris quan es passa d’una determinada superfície. A més, en el BOE tant de l’1 d’octubre com el del 9, es veu que l’empresa sol·licitant, tot i ser en un cas “Matacan” i en l’altre “Aspillera”, comparteixen domicili social: carrer Cardenal Marcelo Spínola, número 4, planta 1ª dreta, 28016, Madrid.
Des de l’1 d’abril de 2025, qui figura com a administrador únic tant de Matacan Solar, com d’Aspillera Solar i Escribano Solar és P2X Holdco Spain SL, que actualment es diu Ignis P2X SL i que el dia 7 de juliol de 2025 van nomenar com a secretari no conseller a Enrique Thomas de Carranza Garcia de Velasco, i a disset nous apoderats, dels quals la majoria són apoderats en diverses empreses d’energia verda.