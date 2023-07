Elena Gadel en concert al Festivals Alta Segarra

Els Festivals Alta Segarra 2023, els més femenins de la història, tenen lloc aquest any en quatre poblacions de l’Alta Segarra: Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Aguilar de Segarra i Calonge de Segarra. Aquest proper divendres clourem l’edició d’aquest any amb un plat fort: Elena Gadel.

Elena Gadel ha estat vuit anys sense publicar cançons, però ha seguit cantant, fent teatre i televisió. “Quan treus una cançó o un projecte s’han de parar algunes coses al voltant per fer l’espai i aquest espai no hi era”, ha declarat.

La cantant ha comentat que tot aquest temps li ha servit per trobar el seu lloc a la música: “Crec que aquest temps m’ha servit per fer un pas, per arriscar-me una mica en el meu espai”. “Jo he nascut per cantar. Això ho tinc molt clar.“ En aquest nou àlbum ha comptat amb la col·laboració de Marc Parrot, qui l’ha ajudat a trobar aquest espai. “La producció de Marc Parrot li aporta aquesta cosa electrònica que jo no havia fet mai i, potser, això m’està servint per trobar la meva identitat i, si més no, per ensenyar-la, que ja és molt”, ha reconegut.

‘Et confesso’ va sortir al novembre i desprès ha sortit un segon tema: ‘Lobo’, una cançó que parla de la violència masclista: “És una cançó molt intensa, potser és la que més de totes les que he fet mai”.

El videoclip l’ha dirigit l’actor i imitador Iván Labanda, un professional del qui guarda molt bon record: “L’Iván és un gran treballador. És un capità de vaixell meravellós”.

Es poden comprar les entrades al portal ENTRAPOLIS i els preus son de 20 euros per concert, i 17 per les persones associades al Casino de Calaf.

El tast gastronòmic que anirà a càrrec d’ANIFALAC tindrà un cost de 10 euros i es pot reservar fins al dimecres previs al concert.