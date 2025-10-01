Electrodomèstic Milar Martínez celebra 50 anys de trajectòria

Des de 1973 fins a convertir-se en un referent a la Catalunya Central. Una història d’innovació i proximitat que ha sabut adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics sense perdre mai el compromís amb els clients. En parlem amb Jordi Martínez, CEO de l’empresa
Com i quan va néixer Electrodomèstics Martínez? Qui van ser els fundadors i quina visió inicial tenien?
Els pares, com emprenedors i joves que eren l’any 1973, tirant endavant una fusió de coneixements -la mare molt comercial i el pare un tècnic en telecomunicacions i electrònica- decideixen obrir una botiga d’electrodomèstics al carrer Serra Marsal, molt a prop de l’actual edifici al passeig Verdaguer 135, pocs anys després varen obrir una botiga a la Rbla. Sant Ferrant, tocant a la plaça Castells. Un sector emergent de productes nous en grans electrodomèstics (rentadores, rentaplats, frigorífics, televisors…) i en productes per a la casa com l’aspirador, torradora, espremedor o batedora, que avui dia són productes normals en qualsevol llar i als anys 70/80 eren una autèntica revolució….
Al final dels 90 posem en marxa un nou projecte, transformen i ampliem una botiga que també venia del sector dels electrodomèstics a Vilanova del Camí i com a anècdota, també es deia Martínez.
En plena crisi entre el 2008 i 2010 es posa un altre projecte en marxa a Manresa, en aquest cas l’envergadura del projecte amb més de 2000m2 en un model de venda que estava en plena transformació, adaptem l’oferta i assoleix una gran acceptació en una població que per nosaltres era totalment nova, no acaba aquí i uns anys més tard obrim al carrer més comercial de la ciutat un segon establiment.
Sense la confiança dels nostres clients aquests 50 anys no haurien estat possible; el nostre compromís és seguir millorant cada dia
La transformació i les tendències de moltes ciutats arreu del món a tenir menys emissions contaminants, desperta un gran interès i fem recerca als països pioners en aquests canvis transformadors a la mobilitat zero emissions: països nòrdics i el país que lidera a nivell mundial la transformació de les grans ciutats, i cap a la Xina que anem. Estem parlant de l’any 2014, uns anys més tard, el 2017 obrim el primer establiment a l’estat espanyol de mobilitat 100% elèctrica, en motos, ciclomotors, patinets i bicicletes totalment elèctriques. Tots aquests anys hem consolidat un nou model en el sector i així poder oferir els millors productes amb les màximes garanties. L’evolució del sector i l’especialització en les marques que oferim, ens porta a obrir un nou establiment a l’Av. Balmes, 81 de la ciutat l’any 2022, per donar a conèixer les grans novetats en motos elèctriques i bicicletes elèctriques.
Una nova línia de negoci, juntament amb els electrodomèstics, que en reforça els valors i el compromís de l’empresa en eficiència energètica i la sostenibilitat, reptes que requereixen d’inversions en la millora de les nostres pròpies instal·lacions i dels productes que venem.
Quins han estat els moments més significatius durant aquests 50 anys?
En tenim molts per explicar, però si ens hem de quedar amb alguns ho centraria també en esdeveniments històrics i econòmics tant locals com internacionals, que ens han portat a adaptar el negoci a canvis constants, l’evolució dels productes, de les tendències, del consum, però la prioritat sempre ha estat donar les màximes garanties en la qualitat i el servei. Tenim exemples com pot ser la televisió en color, a l’època del “naranjito”(Mundials del 82`) o el vídeo, que va afavorir ser els primers en la creació del primer videoclub de la ciutat, les videocàmeres, amb una bossa plena d’accessoris (bateries, cintes, trípodes) que s’emportaven de vacances o les videoconsoles (Nintendo, Sega) o els ordinadors, Spectrum, Comodore, Amstrad… Productes dels quals avui només queda el record i les noves generacions no han conviscut amb cap d’ells.
Guardonats a la Millor Iniciativa en Innovació Comercial de Catalunya pel Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya el Sr. Artur Mas, al Palau de la Generalitat de Catalunya.
Les inauguracions de les nostres botigues a Igualada i Manresa, amb molt d’esforç i dedicació durant tots aquests anys, han fet que avui dia siguem un referent en el sector dels electrodomèstics i la mobilitat elèctrica del país.
Podríeu compartir alguna anècdota memorable dels inicis o d’algun canvi important?
Crec que tots els que anàvem al cinema vèiem l’anunci dels Electrodomèstics Martínez abans de la pel·lícula i encara avui dia m’ho recorda molta gent, o la botiga de la rambla Sant Ferran que es va obrir l’any 82, o el meu pare que muntava televisors i ràdios personalitzats “a la carta”, com diríem ara… El canvi de segle o el canvi de la pesseta per l’euro, la crisi del tèxtil, la crisi immobiliària o la covid… Però si hem tingut un producte que ho ha canviat tot, aquest és el telèfon mòbil i la seva evolució el 2007, amb els telèfons intel·ligents o smartphones que van transformar tot el món tecnològic.
Com ha canviat la demanda al llarg d’aquestes cinc dècades?
Ha canviat molt: hem passat de la il·lusió a la necessitat, de l’important a l’urgent, del local al global. Però el més important és donar el millor servei, tenir les millors marques, les exposicions amb els millors productes, el millor assessorament i el servei de posada en marxa amb el suport del servei tècnic. Ningú més ho pot oferir.
Quins productes han marcat èpoques?
A cada dècada ha aparegut un aparell que ha destacat: mantenir els aliments frescos sense preocupar-nos, tenir a la sala una finestra amb màxim realisme, eixugar la roba quan no fa sol, estar comunicat en qualsevol indret… La innovació no para de sorprendre’ns.
La continuïtat de l’empresa familiar és la nostra màxima il·lusió, i el repte és consolidar-nos com a referent a tot Catalunya
Com us heu adaptat a la revolució digital i l’auge del petit electrodomèstic i la telefonia?
Hem estat sempre a l’avantguarda dels canvis per oferir els millors productes i serveis. La telefonia mòbil és un d’ells, com exemple oferint en tot moment les millors i més competitives companyies en telefonia i les marques més innovadores en telefonia mòbil. En el cas del petit electrodomèstic, les noves famílies de producte, les conegudes Roomba, les fregidores d’aire Air-fryer o robots de cuina que fan el menjar, en són exemples clars.
Quina filosofia o valors defineixen l’empresa (per exemple, proximitat, assessorament personalitzat)?
No val tot, hem de ser molt curosos amb els productes que volem oferir, les marques que treballem i el que s’adapti millor a les necessitats de cada client; l’anàlisi constant ha d’anar acompanyada dels millors fabricants, oferint les millors garanties en tot moment, hem de ser proactius, estar alerta per avançar-nos a les novetats i tendències. L’equip humà, els millors professionals en cada departament i l’especialització són les principals eines per continuar endavant, sempre millorant.
Podeu explicar el vostre model d’entrega immediata i posada en marxa pròpia? En què us diferencia això d’altres competidors?
És un element més de diferenciació, no tenim competidors en aquest aspecte, la proximitat en el servei és una peça més de l’engranatge. Tot sumat: la prevenda (exposicions), la venda (assessorament), l’entrega (repartiment propi) i la postvenda (servei d’assistència tècnica i instal·ladors propis) i si hi afegim els més de 50 anys d’experiència i especialitzats en el que en fet durant tots aquests anys, ha de ser una garantia per als nostres clients.
Quina és l’aportació del vostre servei tècnic propi?
Assessorar, acompanyar i solucionar la gestió d’incidències per oferir les màximes garanties en la venda dels nostres productes.
Com descriuríeu el vostre tracte al client?
Personalitzant i assessorant en les necessitats en tot moment, per experiència és molt important traslladar-los els nostres coneixements i a la vegada oferir i cobrir les seves expectatives. El tracte en el servei ha de ser exquisit que és el que esperen de nosaltres.
A Igualada, Vilanova i Manresa, quina relació hi manteniu?
De tot tipus. El compromís solidari, social, cultural i esportiu és molt important per a nosaltres, ser proactius amb els diferents esdeveniments que es fan a la comarca és un valor essencial i de responsabilitat social corporativa de la nostra empresa. La llista de col·laboracions és molt llarga, des de caminades solidàries i inclusives, l’Associació contra el càncer, la Fundació del convent de Sta. Clara a Manresa, Creu Roja, curses populars, tornejos, campionats, patrocinis… Són molts anys participant activament en tots els àmbits.
Teniu algun exemple de fidelització que us defineixi?
Més de 8000m2 d’exposició en les nostres botigues amb les millors marques seleccionades, els millors productes i el servei de proximitat que s’adapti als nostres clients és un valor afegit imprescindible per a la fidelització.
Quins són els principals reptes a l’hora de competir amb grans superfícies i e-commerce?
La qualitat del producte, de les marques, l’assessorament personalitzat, el servei d’entrega, la posada en marxa, la instal·lació, empresa certificada per medi ambient, empresa verda, reciclatge dels aparells homologada, empresa de KM 0 de proximitat un grau de responsabilitat social i mediambiental són elements claus i diferenciadors que els nostres clients valoren molt.
Integreu noves tecnologies en la vostra oferta?
La prioritat per part dels fabricants d’aquests anys ha estat per l’eficiència energètica, les connexions sense fils dels electrodomèstics intel·ligents. Ja fa anys que el sector va experimentant una gran evolució, que és molt ràpida i tenim novetats cada dia. Per posar-te uns exemples: del frigorífic que et prepara la comanda de la compra d’aliments segons el dinar o sopar de la setmana o bé connectar la rentadora des de la feina o posar en marxa l’aire condicionat per arribar a casa i estar el màxim de confortables possible. Es van introduint moltes novetats i es fa difícil per part dels clients absorbir tots aquests avanços tecnològics. Tendències i recomanacions és la nostra tasca, i que s’adapti a les necessitats en tot moment.
Què significa innovar i expandir-vos en aquest sector?
Constantment ens estem formant per poder assessorar els clients. És un sector molt dinàmic i l’especialització és fonamental, som un referent a la Catalunya Central, a l’Anoia i al Bages, la proximitat o Km.0 si es vol donar el millor servei de qualitat és l’element més important i valorat per tot el nostre equip humà.
Què prepareu per al vostre aniversari?
Les ofertes en tenim sempre però especialment per a l’aniversari encara afegim més descomptes en productes; estan programades diferents accions extraordinàries que durant aquests mesos aniran venint, però cal dir que durant tot l’any es van portant a terme moltes accions promocionals i grans ofertes. És una gran oportunitat per comprar i celebrar junts els + 50 anys…
Quin missatge voleu transmetre en aquest 50è aniversari i com afronteu el futur de l’empresa?
Gràcies, gràcies, gràcies a tots els clients que, al llarg d’aquests 50 anys, han confiat en nosaltres. Sense les seves necessitats, comentaris i aportacions no hauríem pogut créixer ni millorar constantment. El relleu generacional ha estat un repte, però un encert: som aquí gràcies a l’aposta dels nostres pares, i la nostra il·lusió és que la continuïtat de l’empresa familiar sigui una realitat amb les noves generacions, que ja s’estan formant i preparant per al futur. El nostre consell per a ells és clar: formació constant, capacitat d’adaptar-se als canvis i molta il·lusió i esforç per assolir els objectius. Amb uns fonaments sòlids i més de mig segle d’experiència, el somni és continuar fent bé les coses i consolidar el nostre model d’empresa, creixent com a Martínez Group i mantenint-nos com a referent en electrodomèstics, noves tecnologies i mobilitat elèctrica a tot Catalunya.