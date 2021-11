El Zoom Festival s’estrena amb l’entrega del Premi d’Honor a Joan Pera

‘El Metralla’ ha estat la pel·lícula escollida per inaugurar la nova edició del Zoom Festival. El film està dirigit per Jordi Roigé i protagonitzat per Joan Pera i Roger Pera. De fet, és la primera vegada que pare i fill comparteixen un projecte cinematogràfic. Narra la història de mossèn Joan (interpretat per Joan Pera) i el milicià comunista el Metralla (Roger Pera), dos personatges antagònics que es veuen obligats a passar bona part de la guerra civil espanyola amagats a les mateixes golfes, a la casa de la Pepeta. I ho fan amb humor, tal com explica l’actor Joan Pera, qui assegura que “les situacions difícils sempre creen punts d’humor”.

Durant la gala inaugural del festival també s’ha aprofitat per lliurar un dels Premis d’Honor zoom al protagonista de la pel·lícula, Joan Pera. La resta de Premis d’Honor (a la productora Kosmos Studios i al periodista i presentador Xavier Sardà) s’entregaran a la gala de cloenda, el dissabte 27 de novembre.

Es recupera la presencialitat i la majoria d’activitats

Després que l’any passat el Zoom festival s’hagués de celebrar en format virtual a causa de la covid-19, enguany els organitzadors celebren que s’hagi pogut recuperar la presencialitat en la majoria d’activitats. Tot i això, s’ha decidit mantenir un format híbrid, de manera que moltes projeccions es podran seguir també en streaming amb l’objectiu d’arribar a més espectadors.

Enguany, el certamen incorpora nous formats i la categoria de videojocs amb l’objectiu de captar públic més jove. “No és només la televisió de sofà, ara hi ha molts dispositius, moltes maneres de consumir continguts i volem donar cabuda a tot aquest contingut de qualitat”, ha subratllat la directora del certamen, Anna Cervera.

El festival audiovisual contempla cinc categories: Entreteniment, Informatius i Esports, Cultura, Ficció i la nova secció de Vídeojocs. Enguany el certamen ha rebut un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial, una trentena més que les rebudes en l’anterior edició. Les produccions provenen d’una setzena de països diferents com ara l’Estat, Itàlia, Rússia, Alemanya, Polònia o el Brasil. D’entre els 130 projectes presentats, se n’han escollit 48 que opten als Premis Zoom.

Diverses produccions es podran veure per primer cop a Catalunya durant el festival, com són totes les que s’han seleccionat per a la categoria de Ficció, així com també altres produccions internacionals incloses en la resta de categories.