El Zoom Festival rep més de 130 incripcions en la seva 20a edició

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya arriba a la 20a edició havent-se consolidat com un certamen de referència del sector i un esdeveniment estratègic per a la ciutat d’Igualada i per a Catalunya. El festival, que va néixer a la capital anoienca l’any 2003, se celebrarà del 22 al 27 de novembre a Igualada –amb algunes activitats a Barcelona i emissions online- i enguany convida al públic a assistir a les diverses projeccions de manera presencial després de dos anys complicats a causa de la pandèmia.

Aquest dimecres s’ha presentat la nova imatge del Zoom Festival, que ha estat creada per l’igualadí Pep Valls, de l’estudi Evvo Retail i membre de l’equip del Zoom. Amb el lema “20 years looking forward” (“20 anys mirant endavant”), la imatge gràfica que representarà el Zoom aquest 2022 vol retre homenatge de la llarga trajectòria del festival amb diverses imatges. En la presentació també hi han intervingut el regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps; els codirectors del festival, Anna Cervera i Jordi Comellas.

En el transcurs de la roda de premsa s’ha projectat un vídeo on diverses personalitats del món audiovisual han felicitat l’aniversari del Zoom i n’han destacat la seva importància, amb la participació d’actors, periodistes i directors com ara Mercedes Milà, Jordi Hurtado, Joan Pera, Mari Pau Huguet, Ferran Rañé, Cristina Brondo, Roger Coma, entre d’altres.

A la presentació davant els mitjans de comunicació també s’ha revelat que a la cerimònia inaugural del Zoom que tindrà lloc el dimarts 22 de novembre es projectarà la pel·lícula “Quico Sabaté: sense destí”, dirigida per Sílvia Quer. La gala de cloenda se celebrarà el dissabte 26 i comptarà, entre d’altres sorpreses, amb un avançament del programa especial de Nadal de TV3 amb imatges inèdites del concert d’Eufòria del Palau Sant Jordi. De fet, diverses cares conegudes del programa musical Eufòria seran presents a l’acte.

Una cinquantena de projectes opten als premis Zoom

El Zoom contempla cinc categories: Entreteniment, Informatius i Esports, Cultura, Ficció i la nova secció de Videojocs. Des del passat mes de maig, el festival ha rebut un total de 130 inscripcions en les diverses categories de la Secció Oficial. Els continguts provenen de diversos països, com Espanya, França, Anglaterra, Hongria, Alemanya, Països Baixos, Itàlia, Dinamarca, Iran, Perú, Jordània, Taiwan, Noruega, Polònia i Grècia, entre d’altres. D’entre els 130 projectes presentats, se n’han escollit més d’una cinquantena que opten als Premis Zoom, atorgats per un jurat de professionals del sector: 8 en la categoria de Ficció, 9 d’Entreteniment, 11 de Cultura, 7 d’Informatius i Esports i 7 de Videojocs. Es poden consultar a la web www.zoomfestival.org

A banda del premis Zoom, el certamen segueix apostant per la formació, el descobriment del talent i la indústria amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies del certamen. Enguany tornen les Zoom Class a Igualada i al TecnoCampus de Mataró, del 23 al 25 de novembre, que recullen les experiències de producció d’alguns dels continguts que participen a la Secció Oficial del Zoom Festival. Es tracta d’activitats dirigides a universitats, escoles i centres d’estudis d’audiovisuals i professionals del sector.

TV3, La Xarxa i Movistar aposten pel Zoom

Una de les novetats destacades d’enguany és que el festival comptarà amb la participació de diversos programes televisius de TV3. El programa musical Eufòria, el nou SX3, Crims i diferents programes de cuina estaran presents en aquesta vintena edició del Zoom. També hi seran presents produccions de Movistar, com Locomía i La Liga de los Hombres Extraordinarios, els quals es projectaran durant la setmana del Zoom.

En aquesta edició, el certament ha signat dos acords amb qui seran els mitjans oficials del Zoom Festival. Gràcies a l’acord de col·laboració amb la CCMA, que té una durada de dos anys, tant TV3 com Catalunya Ràdio, que son mitjans col·laboradors del certamen, informaran i faran un ampli seguiment de totes les activitats del festival a través de diferents espais. Pel que fa a La Xarxa de Televisions Locals també ha signat un conveni per a ser un mitjà oficial del Festival. Aquest conveni farà que, entre d’altres cobertures, la Xarxa faci la realització i emissió en directe de la Gala de Cloenda i lliurament dels Premis del Festival Zoom. L’acte de presentació d’aquest dimecres ha comptat amb la presència de Cristian Trepat, director de Continguts i Programació de TV3 (CCMA) i Joan Catà, director d’Estratègia de La Xarxa, com a representants dels dos mitjans oficials del certamen.

Gala de Cloenda i lliurament de Premis

La gala de cloenda del 20è Zoom Festival tindrà lloc el dissabte 26 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada (carrer Sant Pau, 9), a partir de les 21:30h. Durant l’acte es lliuraran els premis del Zoom 2022 de la Secció Oficial, i es donaran a conèixer els guanyadors del 9è Showcase de Pilots de Ficció.

La 20a edició del Zoom Festival també atorgarà el 2n Premi CIMA-Zoom Festival al Millor Format de TV per la igualtat de Gènere. El festival va estrenar, l’edició passada, aquest nou guardó que reconeix la mirada d’igualtat de gènere en els formats televisius o per a plataformes OTT (Over The Top, de lliure transmissió). A banda, les produccions locals tindran també el seu espai amb la secció Zoom KM.0, i les millors produccions en català podran optar al Premi D.O. Catalunya. Així mateix, la direcció del Zoom Festival atorgarà els Premis d’Honor, que es donaran a conèixer pròximament i que en passades edicions han rebut persones com Xavier Sardà, Joan Pera, Jordi Évole, Mari Pau Huguet o Canal #0 de Movistar. Com és habitual, a la gala s’hi podran veure nombroses cares conegudes i també hi haurà espai per a la música que amenitzarà la vetllada.

El 9è Showcase de Pilots de Ficció ja té finalistes

Un altre dels projectes que s’emmarquen en el Zoom Festival és el Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serielizados, que proporciona als nous creadors l’oportunitat d’entrar en el món professional. El pilot guanyador del Premi del Jurat es donarà a conèixer en el 20è Zoom. Serielizados Fest 2021 ja té seleccionats els cinc pilots de ficció que competiran per endur-se el premi de la 9a edició del Showcase de Pilots de Sèrie, el Premi del Jurat del Showcase, i que podran veure’s en dues gales obertes al públic durant les dates del Serielizados Fest, que se celebra del 18 al 22 d’octubre a Barcelona i del 25 al 29 a Madrid. Els finalistes són ‘Pringadas’ (de Belén Puime Bao), ‘Pocos, buenos y seguros’ (de Gorka Lasaosa y Ales Payá), ‘El polígono’ (de Thomas Barrera Howarth), ‘Lisa’ (de Ingride Santos y Raquel Barrera) i ‘Cosas de ratas’ (de Borja Pakrolsky).