El Zoom Festival mostra la creació audiovisual en temps de pandèmia

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya celebra la seva 18a edició amb un certamen virtual on la creació audiovisual feta en temps de pandèmia hi és molt present. El festival de continguts audiovisuals ha seleccionat un total de 45 produccions que participen en les diverses categories de la Secció Oficial (Ficció, Informatius, Entreteniment, Cultural i Divulgatiu, i Esports), de les quals una desena –més

del 20%– tracten sobre el confinament per la Covid-19 o algun altre aspecte relacionat amb la pandèmia. El Zoom Festival tindrà lloc del 24 al 29 de novembre i es podrà seguir a través dela plataforma ZoomLive, dins la web zoomfestival.org.

El festival s’inaugurarà el dimarts 24 de novembre a les 20h al Cinema Ateneu d’Igualada, en l’únic acte que es preveu celebrar de manera presencial, sempre que la situació sociosanitària ho permeti. El documental inèdit de Barça Studios 100×100 Tito (2020), sobre el desaparegut entrenador blaugrana Tito Vilanova, és la producció escollida per donar el tret de sortida al certamen. En l’acte inaugural es farà, també, una presentació

del documental amb la participació de persones de l’entorn més proper de Tito Vilanova, com els entrenadors Jordi Roure i Aureli Altimira i amb la presència del director de Barça Studios, Paco Latorre, i de les directores, guionistes i realitzadores del documental, Cristina Collado i Marta Busquets.

Entre l’oferta de la Secció Oficial, la pandèmia de la Covid-19 és el teló de fons de diverses creacions; la sèrie La Treintena (2020), el film neerlandès Lockdown (2020), el programa d’IB3 Nou normals (2020), el documental italià Senza respiro (2020) o el programa de TV3 30 minuts: Dins del coronavirus (2020), en són només alguns exemples.

Com és habitual, el festival recull a la Secció Oficial algunes de les produccions més aclamades pel públic com el programa del canal #0 de Movistar+ Late Motiv (2016), dirigit per Andreu Buenafuente, que participa a la categoria d’Entreteniment; o bé el programa NBA al día (2019) del canal #Vamos, a la categoria d’Esports. La televisió pública catalana, TV3, també hi té algunes de les produccions estrella de la casa com el programa d’actualitat Planta Baixa (2019), dirigit per Ricard Ustrell, el programa de cuina Manduka (2019) del canal Súper3, o programes d’entreteniment com Tabús (2020) i El Suplent (2019). No hi falten els realities i talents del moment, com Entre ovejas (2020) i Maestros de la costura (2020) que emet RTVE. Aquestes produccions més conegudes del país conviuen amb programes, documentals, sèries i pel·lícules que arriben de països com Alemanya, Països Baixos, Espanya, Itàlia, Andorra, Turquia, Colòmbia, l’Argentina o Perú.

Fora dels continguts de la Secció Oficial, el Zoom Festival programa virtualment tres estrenes especials: Los Espabilados (2020), la nova sèrie d’Albert Espinoza que es podrà veure properament a Movistar+;The Riders (2019), la nova aposta de playZ en ficció juvenil; i finalment, el Zoom Festival estrena a l’Estat el documental americà Feels Good Man (2020). Tres preestrenes al país que han estat aclamades per la crítica.

Se suma a tots aquests continguts Moments (2019), la producció de collita local -provinent de la comarca de l’Anoia- que participa a la secció Zoom Km0.

El format virtual, manté també la formació audiovisual amb les ZoomClass, impartides per professionals del sector audiovisual; l’aposta per la descoberta del talent amb el Talent Campus de Formats de Televisió; i el MeetZoom Pro, una trobada amb la industria audiovisual, organitzada amb el Clúster Audiovisual de Catalunya.

En total, el Zoom Festival atorgarà 13 premis: un per cada una de les cinc categories de la Secció Oficial, a més del Premi d’Honor, que enguany rep el periodista Jordi Évole; el premi Millor Youtuber, que es disputen per votació popular Dulceida i Adolescents.cat, i el premi Millor Instagramer, al qual opten els músics Stay Homas (stay.homas) i Iris Roig (irisroig). En l’apartat de les produccions audiovisuals online, enguany es reconeix també el talent en temps de confinament, amb l’entrega del Premi Zoom a la Millor Producció Audiovisual del Confinament i el premi del jurat del “Festival Confitats en curt” d’Òmnium Cultural. Així mateix, es farà entrega del Premi DO Catalunya al Millor Format de TV Català, amb set formats finalistes que es posen a votació popular. En el marc de la gala de cloenda del Zoom Festival, s’atorgaran els premis del Jurat i del Públic del VII Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados Fest.

Els premis de la 18a edició del Zoom Festival es lliuraran en la gala de cloenda que se celebrarà en format virtual el dia 28 de novembre a les 20h i que es podrà seguir en directe a través de la plataforma ZoomLive, dins la web del festival, i des de l’Instagram del Zoom Festival. Una gala d’entrega de premis conduïda per Candela Figueras que enguany es proposa ser, també, un espai per mostrar innovacions tecnològiques de primer nivell. La gala es podrà veure en diferit per La Xarxa de Televisions Locals i Televisió de Catalunya.

Tota la programació es pot consultar a la web del festival zoomfestival.org.